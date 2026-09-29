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Харченко Михаил

СОБЫТИЯ


29.09.2026 В Сахалинской области сменился руководитель регионального отделения «МегаФона» 2
24.11.2020 «Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Харченко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 221 1
МегаФон 10925 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6431 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1215 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3235 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1104 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2909 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6099 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27616 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2319 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2160 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58350 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2306 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34239 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1463 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 1
НИУ ВШЭ - Центр технологического трансфера 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1530 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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