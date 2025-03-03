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Татарская Анжелла
|03.03.2025
|ГК Softline снова запускает программу обучения «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам 1
|15.10.2024
|ГК Softline завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам 1
Татарская Анжелла и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2858 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 720 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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