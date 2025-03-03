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Татарская Анжелла


03.03.2025 ГК Softline снова запускает программу обучения «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам 1
15.10.2024 ГК Softline завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Татарская Анжелла и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2858 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7417 1
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1672 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 321 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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