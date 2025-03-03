ГК Softline снова запускает программу обучения «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, приглашает sales-менеджеров на бесплатную программу обучения «ИТ — твое место работы». Проект пройдет во второй раз после успешного завершения первой программы, по итогам которой летом 2024 г. часть учащихся была принята в штат группы компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Эксперты ГК Softline обучат участников проекта методике продаж решений и продуктов в корпоративном сегменте в основных ИТ-направлениях: информационная безопасность; инфраструктура; облака; серверное оборудование; сервисы Softline и другие направления.

Выпускники, которые успешно выполнят финальное задание после обучения, получат работу в группе компаний Softline.

К участию приглашаются sales-менеджеры с опытом продаж в других сферах. Занятия будут проходить онлайн и начнутся в марте 2025 г.

«Первый проект «ИТ — твое место работы» вызвал значительный интерес. Более 550 человек со всей России подали заявки. В ходе отбора 100 человек были приглашены на обучение, из них 50 показали лучшие результаты и участвовали в финальной защите кейсов. В итоге часть кандидатов была принята в штат ГК Softline, а другая зачислена в кадровый резерв. Менеджеры по продажам из разных сфер дали высокую оценку качеству учебного процесса, полученным знаниям. Мы заинтересованы в сильных кадрах, поэтому приняли решение вновь организовать обучение», — сказала Анжелла Татарская, директор по обучению и развитию в ГК Softline.

Ведущие эксперты и руководители ГК Softline дважды в неделю (в вечернее время) будут преподавать теорию и проверять практическую часть — задания, которые учащиеся должны выполнять самостоятельно.

Сотрудникам, которые будут трудоустроены в ГК, после завершения испытательного срока предложат Welcome-бонус. Лучшим также будет подарена техника от бренда «Инферит» (входит в ГК Softline).