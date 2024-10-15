Разделы

Бизнес Кадры
|

ГК Softline завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подвела итоги летней программы обучения продажам в ИТ для sales-менеджеров из других отраслей «ИТ — твое место работы».

На участие в программе было подано 230 анкет от кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Самары и Красноярска. По результатам отбора 50 человек были приглашены для прохождения обучения. Об этом CNews сообщили режставители Softline.

Программа включала 11 обучающих модулей по ключевым направлениям ИТ-продаж: информационной безопасности, инфраструктуре, облачным технологиям, серверному оборудованию, искусственному интеллекту и сервисам ГК Softline. После каждого модуля участники выполняли домашние задания и получали обратную связь от тренеров.

30 участников, показавших лучшие результаты в ходе обучения, были допущены до финального этапа — защиты кейсов перед руководителями компании. По итогам защиты, тестирования и оценки активности в ходе всей программы обучения часть участников была принята в штат ГК Softline, а часть зачислена в кадровый резерв.

«Мы очень довольны результатами нашей первой летней школы продаж. Этот проект позволил нам не только привлечь новые таланты в компанию, но и поделиться нашими знаниями и опытом с будущими профессионалами в сфере ИТ-продаж. Мы уверены, что выпускники программы станут ценным дополнением нашей команды и помогут нам достичь новых высот в обслуживании клиентов. Успех нашего проекта показывает, что на рынке существует большой интерес к ИТ-сфере среди профессионалов из других областей. Мы планируем продолжить эту инициативу и в будущем, расширив программу и увеличив количество участников», — отметила Анжелла Татарская, директор по обучению и развитию в ГК Softline.

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность
Облака

Участники высоко оценили программу, отметив качество обучения, возможность погрузиться в специфику ИТ-отрасли и познакомиться с корпоративной культурой ГК Softline. Многие выразили намерение рекомендовать программу своим знакомым.

В ходе обучения sales-менеджеры не только осваивали профессиональные навыки, но и знакомились с жизнью компании через специально созданный Telegram-канал, в котором размещались видеоролики о сотрудниках ГК Softline, информация о производстве техники под брендом «Инферит», рассказы о корпоративных бенефитах.

ГК Softline планирует проводить подобные программы на регулярной основе, совершенствуя формат для максимально эффективного привлечения и обучения новых талантливых специалистов в сфере ИТ-продаж.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать

Началась охота за аккаунтами россиян в WhatsApp*

Григорий Выгон, «Выгон Консалтинг»: Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и лишним расходам

Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: