ГК Softline завершила проект «ИТ — твое место работы» для менеджеров по продажам

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подвела итоги летней программы обучения продажам в ИТ для sales-менеджеров из других отраслей «ИТ — твое место работы».

На участие в программе было подано 230 анкет от кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Самары и Красноярска. По результатам отбора 50 человек были приглашены для прохождения обучения. Об этом CNews сообщили режставители Softline.

Программа включала 11 обучающих модулей по ключевым направлениям ИТ-продаж: информационной безопасности, инфраструктуре, облачным технологиям, серверному оборудованию, искусственному интеллекту и сервисам ГК Softline. После каждого модуля участники выполняли домашние задания и получали обратную связь от тренеров.

30 участников, показавших лучшие результаты в ходе обучения, были допущены до финального этапа — защиты кейсов перед руководителями компании. По итогам защиты, тестирования и оценки активности в ходе всей программы обучения часть участников была принята в штат ГК Softline, а часть зачислена в кадровый резерв.

«Мы очень довольны результатами нашей первой летней школы продаж. Этот проект позволил нам не только привлечь новые таланты в компанию, но и поделиться нашими знаниями и опытом с будущими профессионалами в сфере ИТ-продаж. Мы уверены, что выпускники программы станут ценным дополнением нашей команды и помогут нам достичь новых высот в обслуживании клиентов. Успех нашего проекта показывает, что на рынке существует большой интерес к ИТ-сфере среди профессионалов из других областей. Мы планируем продолжить эту инициативу и в будущем, расширив программу и увеличив количество участников», — отметила Анжелла Татарская, директор по обучению и развитию в ГК Softline.

Участники высоко оценили программу, отметив качество обучения, возможность погрузиться в специфику ИТ-отрасли и познакомиться с корпоративной культурой ГК Softline. Многие выразили намерение рекомендовать программу своим знакомым.

В ходе обучения sales-менеджеры не только осваивали профессиональные навыки, но и знакомились с жизнью компании через специально созданный Telegram-канал, в котором размещались видеоролики о сотрудниках ГК Softline, информация о производстве техники под брендом «Инферит», рассказы о корпоративных бенефитах.

ГК Softline планирует проводить подобные программы на регулярной основе, совершенствуя формат для максимально эффективного привлечения и обучения новых талантливых специалистов в сфере ИТ-продаж.