Получите все материалы CNews по ключевому слову
Павлов Илья
СОБЫТИЯ
|26.01.2026
|Severstal Ventures инвестировала в разработчика роботизированных решений для металлургии 1
|06.10.2009
|Россия: Приговор за пиратские PlayStation и Xbox – 2 года 2
Павлов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Adobe Systems 1573 1
|Sony 6639 1
|Microsoft Corporation 25304 1
|Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
|Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4102 1
|Европа Восточная 3124 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157926 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414733, в очереди разбора - 727430.
Создано именных указателей - 189572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.