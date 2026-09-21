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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новрузов Артур

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Банк УБРиР внедрил систему резервного копирования от «Киберпротекта» для обеспечения защиты критически важной информации 1
30.10.2013 «Уралтрансбанк» подключился к ГИС ГМП с помощью Neoflex GISAdapter 1
26.04.2013 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему хранения данных «УралТрансБанка» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Новрузов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
SAS Institute 1086 1
Hitachi - Хитачи 1503 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
Уралтрансбанк - Уральский Транспортный банк 11 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1168 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12310 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4910 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1253 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10816 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3824 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 1
Hitachi Dynamic Provisioning - HDP 10 1
Hitachi Dynamic Tiering - HDT 7 1
Neoflex Adapters 6 1
Neoflex GIS Adapter 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Постоюк Екатерина 7 1
Спицин Андрей 4 1
Рожнев Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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