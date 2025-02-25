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Новосадский Николай
|25.02.2025
|Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей 1
Новосадский Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
|РНФ - Российский научный фонд 86 1
|Греция - Афины 122 1
|Греция - Греческая Республика 982 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
|Франция - Французская Республика 7868 1
|Ближний Восток 2957 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 1
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