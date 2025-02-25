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Никитский Александр
|25.02.2025
|Ученые ИИМК РАН создадут электронную базу копий греческих и латинских надписей 1
Никитский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
|РНФ - Российский научный фонд 90 1
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