Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лысенко Игорь
|18.04.2025
|Эскроу-счёт на строительство частного жилого дома теперь можно открыть онлайн в «Сбере» 1
|23.12.2021
|«Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус» 1
Лысенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 2
|Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
|ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
|Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 318 1
|Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 779 1
|Lighthouse - Лайтхаус 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.