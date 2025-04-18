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Лысенко Игорь



18.04.2025 Эскроу-счёт на строительство частного жилого дома теперь можно открыть онлайн в «Сбере» 1
23.12.2021 «Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лысенко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52088 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2940 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31505 1
Оцифровка - Digitization 4643 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 318 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 779 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5613 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6813 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 77 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 221 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4205 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
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