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Кинев Николай
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Россия занялась созданием чипов для квантового компьютера 1
Кинев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12040 1
|IBM - International Business Machines Corp 9494 1
|Intel Corporation 12376 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2071 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17705 1
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