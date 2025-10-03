Разделы

Ким Михаил


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Подтверждена совместимость Bars.Up.Access Manager и «Ред ОС» 1
03.12.2019 «Барс груп» перевела свои продукты на новый стандарт шифрования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ким Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 556 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3413 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4108 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4666 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 196 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1039 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1502 1
Барс.Образование 33 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1034 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 395 1
