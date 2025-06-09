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Ефимов Даниил
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|В МФТИ разработали систему для автоматического обнаружения и классификации переменных звезд 1
Ефимов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|GitHub 890 1
|Yandex - Яндекс 7882 1
|Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150672 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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