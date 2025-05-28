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Бузмаков Максим
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака 1
|20.06.2002
|Сегодня будет запущен новый портал президента РФ 1
Бузмаков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|NVision Барьер 679 1
|Путин Владимир 3255 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1551 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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