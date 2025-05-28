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Бузмаков Максим


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Модель ученых Пермского Политеха поможет изучать поведение клеток при заживлении ран и развитии рака 1
20.06.2002 Сегодня будет запущен новый портал президента РФ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бузмаков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2485 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 373 1
РНФ - Российский научный фонд 114 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 1
NVision Барьер 679 1
Путин Владимир 3255 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1551 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1229 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1289 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 796 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
Физика - Physics - область естествознания 2701 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9147 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 135 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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