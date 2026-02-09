Получите все материалы CNews по ключевому слову
Агаларов Мурад
СОБЫТИЯ
|09.02.2026
|ITFB Group обеспечивает интеграцию CRM-системы «Модус» для МКБ 1
|28.02.2019
|МКБ обновил CRM для ведения корпоративного бизнеса 1
Агаларов Мурад и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Office 3993 1
|Куба - Республика 395 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.