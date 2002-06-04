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Абак ДеМИС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.06.2002 В Москве завершилась конференция "Cache: Промышленные информационные технологии-2001" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абак и организации, системы, технологии, персоны:

VOLTA Engineering Group - Энергософт ИК 2 1
МаковаСофт 1 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Escape-M - Эскейп-М 8 1
Эскейп 6 1
ПрограмБанк 98 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
СП.АРМ 59 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1922 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54528 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13251 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10814 1
InterSystems Cache 146 1
Кречетов Николай 25 1
США - Массачусетс 520 1
Россия - РФ - Российская федерация 167754 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 501 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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