Отечественная ОС Sailfish Mobile OS Rus прошла сертификацию ФСБ России АК2/КС2

«Аврора» прошла очередной этап сертификации ФСБ России

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявила об успешном завершении сертификации защищенной мобильной операционной системы (ЗМОС) на базе Sailfish Mobile OS Rus со встроенным средством криптографической защиты информации (СКЗИ) «СледопытSSL» на соответствие «Требованиям к средствам защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, от несанкционированного доступа» по классу защиты АК2 и «Требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» класса КС2.

Встроенное СКЗИ «СледопытSSL» предназначено для защиты конфиденциальных данных, передаваемых через сети общего пользования (например, интернет) посредством протокола TLS с использованием отечественных криптографических алгоритмов, соответствующих ГОСТ. Также поддерживается работа с электронной подписью и внешними токенами (производства компаний «Рутокен» и «Алладин»).

Мобильные сотрудники госорганов получат новые инструменты

Наличие у мобильной операционной системы сертификатов соответствия ФСБ России АК2/КС2 позволяет использовать ее в информационных системах с высокими требованиями к информационной безопасности и создавать эффективные полнофункциональные инструменты для мобильных сотрудников государственных органов власти и частных компаний. Данные инструменты не будут иметь ограничений, присущих продуктам с более низким уровнем сертификации, что позволит увеличить охват пользователей корпоративных мобильных сервисов организации.

Сертификаты соответствия ФСБ России позволяют использовать мобильную ОС в информационных системах с высокими требованиями к информационной безопасности

Также, по словам директора продукта ОМП Сергея Аносова, необходимость соответствия высоким критериям регулятора потребовала предусмотреть дополнительные сценарии и модели потенциальных угроз и реализовать защиту от них, что сделало ЗМОС на базе Sailfish Mobile OS Rus еще более надежной и безопасной и заложило фундамент для успешного прохождения сертификаций более высокого уровня.

ООО «Открытая мобильная платформа» является разработчиком Sailfish Mobile OS RUS, первой отечественной операционной системы для мобильных устройств, и Sailfish Cloud RUS, сопутствующего облачного решения, предоставляющего средства для удаленного управления мобильными устройствами. Основной целью компании является создание продуктов, с помощью которых можно организовать надежную и доверенную инфраструктуру для работы с мобильными устройствами. С 2016 г. «Открытая мобильная платформа» активно и успешно сотрудничает с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, создавая совместные решения и внедряя свои продукты. Также компания «Открытая мобильная платформа» взаимодействует с сообществом разработчиков и университетами, организовывает тренинги и учебные курсы.