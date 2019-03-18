«Самый дорогой процессор в мире» продается в 100 раз дешевле официальной цены

Американский онлайн-ритейлер Newegg порадовал покупателей ценой на процессор Intel Xeon Platinum 8180, предложив приобрести его всего за $100. Напомним, в 2017 г. данный процессор стал самым дорогим в мире с ценой выше $13 тыс.

Ошибка Newegg

В крупном американском интернет-магазине компьютерной техники Newegg появилась возможность приобрести 28-ядерный процессор Intel Xeon Platinum 8180 с тактовой частотой 2,5 и 3,8 ГГц всего за $100. Доставка по территории США бесплатна. Цена действительна и для tray-версии процессора, и для коробочного варианта.

При этом рекомендованная производителем цена продукта начинается от $10 тыс. Российский сервис сравнения цен Price показывает цены на Intel Xeon Platinum 8180 в диапазоне от 765 тыс. руб. до 1,76 млн руб. Почему Newegg указал цену на уровне $100, неизвестно, как и то, сколько покупателей успело воспользоваться невероятной скидкой. На момент публикации данного материала цена на процессоры по-прежнему была указана на уровне $100, однако под товаром была пометка «Нет на складе».

Самый дорогой процессор в мире

Представленный в 2017 г. Intel Xeon Platinum 8180 стал самым дорогим процессором в мире с ценой выше $13 тыс. Он относится к семейству Skylake-SP, для которого компания два года назад ввела новые наименования, разделив его на линейки Xeon Platinum, Gold, Silver и Bronze.

Новые процессоры, изготовленные по техпроцессу 14 нм, получили до 28 физических ядер и шестиканальный контроллер памяти DDR4-2666. В них также предусмотрено до 48 линий PCI Express 3.0, кэш-память третьего уровня объемом до 38,5 МБ и до трех интерфейсов UPI (10,4 ГТ/с). Номинальный TDP составляет от 70 до 205 Вт. У Intel Xeon Platinum 8180, как у самого мощного процессора линейки, все показатели находятся на максимуме.

Проблемный магазин

Онлайн-ритейлер компьютерной техники и комплектующих Newegg был основан в 2000 г. тайваньским иммигрантом Фредом Чангом (Fred Chang). Уже в 2005 г. сайт вошел в топ-10 онлайн-ритейлеров по версии Internet Retailer Magazine с годовой выручкой на уровне $1 млрд. В 2009 г. компания провела первичное публичное размещение акций на бирже. Штаб-квартира Newegg находится в Калифорнии, годовая выручка по состоянию на 2016 г. составляла $2,65 млрд.

Самый дорогой процессор в мире продается за $100

Примечательно, что у Newegg уже были проблемы с Intel — в марте 2010 г. магазин продал 300 контрафактных процессоров Intel Core i7. Покупатели, получившие фальшивые процессоры, привлекли внимание к проблеме в интернете. Сначала магазин сказал, что это были демонстрационные образцы, но потом признал факт продажи контрафактного продукта. Intel была поставлена в известность и приняла участие в расследовании. В итоге Newegg перестал сотрудничать с поставщиком, через которого продукция попала на сайт. Пострадавшим покупателям магазин заменил процессоры на настоящие.

Из более недавних неприятностей Newegg можно вспомнить следующий случай: в сентябре 2018 г. магазин объявил, что на его серверах в течение месяца действовал вредоносный код, который позволял хакерам получать доступ к информации о кредитных картах клиентов.