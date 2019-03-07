Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта
21 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».
21 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Основные вопросы к обсуждению:
- Каким был 2018 г. для рынка ИТ в здравоохранении?
- Какие основные проблемы приходилось решать его участникам?
- Какие новые задачи возникают в связи с созданием ЕЦК?
- Готова ли необходимая для этого нормативная база?
- Как развивается рынок телемедицины?
- Удалось ли медицинским учреждениям решить проблему защиты персональных данных пациентов?
- Какие цифровые сервисы для пациентов заработают в 2019 г.?
- Какова роль страховых компаний на рынке информатизации здравоохранения?
- Готова ли частная медицина к интеграции с ЕЦК?
- Как меняются медицинские лаборатории?
- Какими будут цифровые аптеки?
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
- Александр Родионов, директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики;
- Владимир Федин, ИТ-директор, «Инвитро»;
- Степан Лебеденко, директор по региональному развитию, Компания «Смарт Дельта Системс»;
- Игорь Шадёркин, заведующий лабораторией электронного здравоохранения, Институт цифровой медицины Первый МГМУ имени Сеченова;
- Дмитрий Кондратенко, президент, Национальная ассоциация здравоохранения;
- Георгий Лебедев, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Сеченовского университета;
- Дмитрий Ворончихин, ИТ директор сектора медицинских изделий, Джонсон & Джонсон;
- Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ «Центр Крови ФМБА России»;
- Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины, «Инвитро», директор ассоциации Искусственного интеллекта в медицине;
- Михаил Натензон, председатель совета директоров, НПО «Национальное телемедицинское агентство»;
- Анатолий Балабанов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, клиника «Будь здоров»;
- Леонид Константинов, заместитель руководителя центра компетенций в информационных технологиях в медицине, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;
- Виктор Астанин, директор по ИТ, медицинский центр «XXI Век»;
- Артем Полторацкий, руководитель отдела организации доклинических и клинических исследований, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;
- Максим Петухов, директор службы информационных технологий, клиника «Медицина»;
- Николай Анкудинов, заведующий приемным отделением, ГБУЗ СО «ОДКБ №1», областной перинатальный центр, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Свердловской области;
- Сергей Швырев, заместитель руководителя регламентной службы ведения НСИ ЦНИИОИЗ Минздрава России, президент российского отделения HL7 International;
- Владислав Нефедов, менеджер по корпоративным продажам, Селектел;
- Вадим Жук, заместитель главного врача по кардиологии многопрофильной клиники им. Н.И. Пирогова, врач-кардиолог, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. Медицинский советник компании «СП.АРМ»;
- Артём Бухтояров, руководитель направления комплексных проектов, «Манго Телеком».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.
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