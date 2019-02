Глава Qiwi вложил полмиллиона долларов в недоделанную видеоплатформу

Инвестиции в Interactive Platform

Глава российского платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин инвестировал $500 тыс. в проект Interactive Platform, сообщает vc.ru со ссылкой на представителей компании. Проект занимается разработкой платформы для создания интерактивного видео, которая еще не начала работу. Согласно информации на сайте проекта, бета-версия платформы Interactive Platform будет доступна в конце февраля 2019 г. Солонин указан на сайте проекта в качестве инвестора, наряду с Дмитрием Еремеевым, президентом группы компаний FIX, объем инвестиций которого неизвестен.

Солонин пояснил свое желание вложиться в Interactive Platform тем, что считает интерактивное видео удобным для обмена информацией, упомянув необходимость инноваций в образовании. Напомним, в мае 2018 г. CNews писал, что Солонин взял кредит в банке Credit Suisse на сумму $20 млн для покупки акций Qiwi под залог уже принадлежащих ему акций.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Интерактивная платформа» было зарегистрировано в Казани 3 ноября 2017 г. В качестве гендиректора указан Фанис Садыков, он же заявлен как единственный учредитель. Инвестиции Солонина в ЕГРЮЛ не отражены. Основным видом деятельности организации указана разработка ПО, в качестве дополнительных заявлены консультации и работы в области компьютерных технологий, обработка и размещение данных, создание баз данных и информационных ресурсов, научные исследования и разработки, а также реклама.

По данным сайта Interactive Platform, у этого проекта не один основатель, а два — помимо Садыкова соснователем выступает Александр Смирнов.

Что за интерактивное видео

Создаваемая платформа, по заявлениям разработчиков, позволит загружать видео, делать его нелинейным в онлайн-редакторе, геймифицировать видеоряд и монетизировать конечный продукт, а также опубликовать его в приложении Interactive Films. Приложение можно будет загрузить в Apple Store и Google Play, через него пользователи будут просматривать интерактивные видео. Стартап намерен получать плату за использование некоторых инструментов видеоредактора и за размещение рекламы в приложении.

Гендиректор и основной владелец платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин

На сайте присутствует описание интерактивных видео для бизнеса, созданных стартапом, которые призваны дать компаниям возможность по-новому взаимодействовать с потребителем. Например, продукт «Отель Lake» — это интерактивный фильм для продвижения нового проекта сети квестов «Выйти из комнаты». Фильм был создан под ключ, от концепта до запуска, включая разработку ARG, то есть квеста в альтернативной реальности, и полного спектра промоматериалов, сообщается на сайте.

Еще один интерактивный фильм Be It Hero представляет собой презентацию университета «Иннополис» в игровой форме для продвижения приемной кампании и сбора заявок на обучение от абитуриентов по всей стране. В рамках проекта была также создана Startup Vs Investor — интерактивная видеоигра-презентация казанского ИТ-парка для мероприятия Kazan Startup Weekend. В игру интегрированы таргетированные предложения для участников мероприятия от партнерских банков.