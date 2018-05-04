Гендиректор Qiwi залез в долг на $20 млн ради скупки акций компании

Гендиректор и основной владелец Qiwi Сергей Солонин взял кредит на $20 для покупки акций компании, из которых он уже потратил $7,8 млн. В качестве залога он предоставил принадлежащие ему 7,3% акций компании.

Сергей Солонин увеличил долю в Qiwi за $7,8 млн

Гендиректор платежной системы Qiwi Сергей Солонин приобрел 0,8% акций компании за $7,8 млн. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Продавцом ценных бумаг выступил Кирилл Евдаков.

Каждая приобретенная Сергеем Солониным акция оценивается в $15,7. Это ниже рыночной стоимости акций компании: в пятницу, 27 апреля 2018 г., торги акциями Qiwi на американской бирже закрылись на отметке $18,11.

Кредит на $20 млн под залог акций Qiwi

Для финансирования сделки Солонин взял кредит в банке Credit Suisse на сумму $20 млн. По этому соглашению Солонин заложил банку 7,5% принадлежащих ему акций. Рыночная стоимость заложенного пакета $70,6 млн значительно превышает сумму кредита.

Особенности акционерного капитала Qiwi

Ценные бумаги Qiwi разделены на два типа. Акции класса «А» обладают 10 голосами на одну бумагу. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну ценную бумагу.

Глава и крупнейший владелец Qiwi Сергей Солонин взял кредит на $20, чтобы купить акции компании у Кирилла Евдакова

Акции класса «B» свободно продаются, в том числе в виде американских депозитарных акций (ADS) – на бирже NASDAQ. Акции же класса «A» не подлежат свободной продаже. В случае продажи акции данного класса автоматически конвертируются в акции класса «B» из расчета 1:1, то есть с потерей голосов.

Есть ряд исключений, при которых в случае продажи класса «A» их конвертация не проводится. Одним из таких исключений является продажа ценных бумаг между владельцами акций «A» - именно это произошло в случае со сделкой между Солониным и Евдаковым.

Солонин – крупнейший держатель акций класса «A». До сделки у него было 11,2 млн акций класса «А», что эквивалентно 18,5% от общего числа акций и 59,4% от общего числа голосов. То есть Солонин является контролирующим акционером.

Расставание с давним партнером

Приобретенный Солониным пакет эквивалентен 2,5% от общего числа голосов. После сделки доля Солонина в общем числе акций выросла до 19,2% от общего числа акций и до 62% от общего числа голосов.

Продавец акций Кирилл Евдаков давний партнер Сергея Солонина. Ранее Солонин владел своей доли в Qiwi через оффшор Saldivar Investments. У Евдакова было 5% в этом оффшоре. Осенью 2017 г. Солонин и Евдаков перешли к прямому владению акциями Qiwi, теперь же Солонин выкупил у своего партнера его долю в компании.

Куда еще вкладывал деньги Солонин в последнее время

Недавно Сергей Солонин осуществил другую крупную инвестицию. Он вложил $17 млн в ICO (первичное размещение токенов) Telegram. Предполагается, что покупатели токенов в будущем смогут их обменять на новую криптовалюту Gram. Эта валюта заработает после запуску блокчейн-платформы TON, которые разрабатывают создатели Telegram – братья Николай и Павел Дуровы.