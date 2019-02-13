Российский производитель умных городских ферм привлек $1 млн инвестиций

Венчурный фонд Gagarin Capital и группа инвесторов вложили $1 млн в отечественный стартап iFarm. Проект выпускает особые вертикальные фермы с искусственным интеллектом для автоматизированного выращивания овощей и фруктов прямо в черте города.

Умная вертикальная ферма

Российская компания iFarm, основанная в 2017 г., привлекла $1 млн инвестиций от крупных инвесторов, сообщается на ее официальном сайте. Идея проекта заключается в выращивании овощей в городской среде без использования пестицидов и химикатов.

В основе проекта iFarm лежит концепция так называемых модульных «вертикальных» ферм и круглогодичных теплиц, включающая также набор расходных материалов – семян, датчиков и удобрений. Управление фермами осуществляет искусственный интеллект.

На момент публикации в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Городские теплицы» (юрлицо iFarm) какие-либо изменения в структуре учредителей не отражены. Владельцем 100% долей организации заявлен ее гендиректор Александр Лысковский.

Инвесторы и инвестиции

В раунде инвестиций в iFarm приняли участие сооснователь клиники «Атлас» Артем Руди, компания Uniscan Research, генеральный директор «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков и член совета директоров Российской ассоциации франчайзинга Сергей Амбросов. Основным инвестором стал венчурный фонд Gagarin Capital.

Биовегетарий iFarm в новосибирском Академгородке

Собранные средства, по словам Александра Лысковского, будут направлены в первую очередь на дальнейшее развитие технологий. Часть инвестиций стартап использует для расширения штата, а также для масштабирования инженерных, строительных, ИТ- и агронаправлений деятельности компании и для продвижения технологии на европейском рынке.

Искусственный интеллект и овощи

Владельцы вертикальных ферм iFarm приобретают, фактически, конструктор – материал для сборки самих плантаций и упомянутые расходники. Контроль над процессом выращивания культур берет на себя искусственный интеллект, объединенный с облачной системой. Тандем управляет всеми агротехническими процессами, что дает владельцам ферм возможность быстрого запуска производства без необходимости вникания во все тонкости выращивания культур.

Облако содержит централизованную базу данных с «рецептами» выращивания. Это означает, что фермеру требуется просто нажать на кнопку и ждать урожая. Все остальные действия за него выполнит искусственный интеллект.

Преимущества iFarm

Разработанные iFarm технологии также позволяют фермерам уменьшить расход воды, удобрений и электричества в сравнении с классическими теплицами. Также фермы можно размещать в любых крытых помещениях, в том числе и давно пустующих, а также в подвалах и на крышах зданий.

Клубничная вертикальная ферма в шоу-руме iFarm в Новосибирске

Вертикальное расположение ферм экономит занимаемое пространство и владельцы, арендуя помещение определенной площади, могут получить с него больше прибыли, чем при использовании обычных теплиц на открытом воздухе, занимающих схожее или большее количество квадратных метров.

К преимуществам решений iFarm можно отнести и гарантированную свежесть продуктов при отсутствии в них вредных химикатов: возможность размещения ферм в черте города и единая система организации распределенного сбыта (входит в состав облачной системы) позволяют минимизировать время доставки ягод, овощей и фруктов до клиентов (магазинов, ресторанов и т. д.). Утверждается, что в ряде случаев с момента снятия плода с грядки и его доставки до потребителя может пройти меньше часа.

История iFarm

iFarm существует со второй половины 2017 г. – в этот период времени завершилось строительство первой теплицы проекта в новосибирском Академгородке. Тогда же команда основателей, состоящая их трех человек, приступила к экспериментам с вертикальными фермами.

В течение 2018 г. штат проекта iFarm вырос до 30 человек, а также были построены две вертикальные фермы на площади 500 кв. м. Продуктом компании заинтересовалось более 500 человек со всего мира, оставивших заявки на приобретение.

До конца первого квартала 2019 г. команда iFarm планирует запустить полнофункциональную ферму в Новосибирске на площади 3000 кв. м. и открыть шоу-рум в Москве. В планы на 2019 г. также входит запуск пилотного объекта в Европе – это событие предварительно назначено на апрель. В ближайшие несколько лет iFarm рассчитывает построить 50 вертикальных ферм по всему миру.