Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий искать пропавших без вести детей с помощью геолокации их мобильных телефонов. Для этого нужно иметь согласие владельцев таких устройств.

Госдума разрешила слежку за пропавшими детьми

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий искать пропавших без вести несовершеннолетних детей с помощью геолокации их мобильных телефонов. Документ представляет из себя поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», он был разработан группой депутатов, включая Ирину Яровую.

Согласно одобренным поправкам, при получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем допускается получение сведений о его местонахождении на основе геолокации принадлежащего ему абонентского устройства или иного оборудования, а равно используемого им абонентского устройства или иного оборудования.

Для этого необходимо письменное согласие одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего, мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ОРД), и письменное согласие владельца такого устройства или оборудования.

Согласно действующему закону, право на проведение ОРД имеют силовые ведомства: Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба исполнения наказаний и, в отдельных случаях, Главное управление Генштаба.

В первом чтении одобрен законопроект о поиске пропавших детей с помощью геолокации их мобильных телефонов

О проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении несовершеннолетних судья должен быть уведомлен соответствующим органом в течении суток. А в течении двух суток необходимо либо получить судебное решение о проведение такого рода мероприятий, либо прекратить их проведение.

Сколько в России несовершеннолетних детей находятся в розыске

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при поиске пропавших детей имеют значения считанные часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни ребенка и недопущения необратимых ситуаций в случаях, когда ребенок незаконно удерживается, заблудился либо попал в опасную жизненную ситуацию.

В последние пять лет в России разыскивалось около 40 тыс. несовершеннолетних, из которых почти 13,5 тыс. - малолетние дети. В 2017 г. разыскивалось 8 тыс несовершеннолетних, из которых 40% - малолетние дети. А за I 2018 г. квартал разыскивались 2,5 тыс несовершеннолетних, из которых 805 являются малолетними детьми.

В то же время значительное количество пропавших несовершеннолетних детей имело при себе мобильные устройства (телефоны, планшеты, «умные часы»), снабженные системой определения координат. В первые часы и даже дни пользовательское оборудование бывает включенным, что позволяет принять экстренные меры для нахождения ребенка, говорят авторы законопроекта.

У органов полиции в настоящее время нет правовых возможностей в случае обращения родителей или иных законных представителей ребенка в экстренном порядке (без предварительного решения суда) попытаться установить его местонахождение на основе геолокационых данных. В связи с этим и предлагается ввести четкое процессуальное регулирование порядка истребования информации о геолокации пропавших детей.

Остается непонятным, как получить согласие владельца устройства на его поиск

Правительство в своем отзыве поддержало идею законопроекта, однако указало, что установление местонахождения без вести пропавших несовершеннолетних на основе геолокационных данных с последующим получением судебного решения не в полной мере соотносится с оперативно-розыскными мероприятиями, перечень которых установлен в действующем законе.

Кроме того, предлагаемая законопроектом необходимость получения письменного согласия владельца абонентского устройства или иного оборудования для получения доступа к геолокационным данным абонентов может усложнить его поиск. Как отмечает правительство, получение такого согласия в отдельных случаях будет невозможно по объективным причинам, например, когда владельцем устройства является сам несовершеннолетний.

Со своей стороны, правовое управление Госдумы также указало, что обнаружение геолокации абонентского устройства или иного оборудования не относится к перечню оперативно-розыскных мероприятий, при том что данный перечень может быть изменен только с помощью закона.