В России начались продажи «самого легкого в мире» ноутбука

Стартовали российские продажи ультрабука Acer Swift 5 с диагональю экрана 15,6 дюйма и весом 990 г. Производитель утверждает, что это самый легкий в мире ноутбук в данной категории. Цены на него стартуют от 79990 руб.

Самый легкий ноутбук в мире

В России стартовали продажи ультрабука Acer Swift 5, который компания называет самым легким устройством среди ноутбуков с диагональю экрана 15,6 дюйма. Acer Swift 5 весит всего 990 г., производитель сравнивает его по габаритам с папкой для бумаг.

Минимизировать вес позволили магниево-литиевые материалы, использованные для изготовления корпуса вместо сплава на основе алюминия. Acer отмечает, что магниево-литиевый сплав используется для изготовления гоночных велосипедов, чтобы уменьшить вес и увеличить прочность рамы. Такой сплав примерно в два раза легче алюминиевого. Acer Swift 5 представлен в сером и синем цветах.

Технические характеристики

Сенсорный экран ноутбука занимает примерно 90% поверхности крышки, толщина рамок составляет 5,8 мм. Производитель утверждает, что благодаря небольшой толщине рамок устройство лишь незначительно отличается по габаритам от аналогичного ноутбука с диагональю экрана 14 дюймов.

В дисплее используется IPS матрица, разрешение соответствует стандарту Full HD. Фирменная технология Acer Color Intelligence автоматически меняет яркость, контрастность и насыщенность цветопередачи в зависимости от того, что отображается на дисплее.

По габаритам ноутбук Acer Swift 5 сравним с папкой для бумаг

Технологии Acer TrueHarmony и Dolby Audio Premium отвечают за глубокие басы и объемный звук, сравнимый с домашним кинотеатром, утверждает Acer.

Аппаратной базой для новинки послужил 4-ядерный процессор Intel Core восьмого поколения, в зависимости от комплектации используется Core i5 или i7. Объем оперативной памяти может составлять в 8 ГБ или 16 ГБ, постоянной типа NVMe SSD — 256 ГБ, 512 ГБ или 1024 ГБ.

Производитель обещает до 10 часов автономной работы устройства. Ноутбук оснащен двумя портами USB 3.0 для подключения мыши или внешнего носителя. За подключение к большому экрану отвечает разъем HDMI.

Присутствует один порт USB 3.1 Type-C второго поколения, через который данные передаются со скоростью до 10 Гб/с. Через этот же порт возможен вывод изображения в 4K и зарядка различных устройств. Этот же разъем является портом питания самого ноутбука.

Вес Acer Swift 5 составляет всего 990 граммов

Для беспроводной передачи данных предусмотрен модуль Intel Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac с гигабитной скоростью.

Цены

Acer Swift 5 с процессором Core i5-8265U, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной стоит 79990 руб. В комплектации с процессором Core i7-8565U при тех же характеристиках оперативной памяти, но с 512 ГБ постоянной памяти цена возрастает до 109990 руб.

Acer Swift 5 с процессором Core i7-8565U, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти обойдется покупателю в 119990 руб. С тем же процессором и оперативной памятью, но с 1024 ГБ постоянной памяти устройства будет стоить 134990 руб.