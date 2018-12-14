Cisco: В России умные устройства захватят больше половины интернета

Прогнозируя развитие интернет-технологий в пятилетней перспективе, Cisco предрекает России тотальное доминирование в сети устройств интернета вещей, которые хоть и будут генерировать очень скромный процент трафика, но изрядно при этом загрузят операторские сети «спящими» подключениями.

Скромное доминирование интернета вещей

К 2022 г. в России модули межмашинной связи (M2M), наиболее широко используемые в устройствах интернета вещей, составят 58% (501,8 млн) всей подключенной к Сети техники. При этом они сгенерируют лишь 6,5% от общего IP-трафика. Такие данные содержатся в обнародованных Cisco результатах исследования компанией интернета «Наглядный индекс развития сетевых технологий» (Visual Networking Index, VNI). Для сравнения, в 2017 г. M2M-модули составляли 37% устройств (194 млн), занимая только 2,4% всего IP-трафика.

Директор по технологиям Cisco в России и СНГ Андрей Кузьмич объясняет такую ситуацию базовыми принципами, заложенными в саму идеологию интернета вещей. Датчики его устройств должны потреблять предельно мало энергии, чтобы максимально долго автономно функционировать от заряда своей батарейки.

«Датчики основное время спят, а не занимают эфир, — говорит Кузьмич. — Когда они просыпаются, они посылают короткое сообщение с данными и засыпают снова. Они заточены под то, чтобы генерировать мало трафика».

Для сетей и операторов все не так просто

Описанная экономия M2M-модулями собственной энергии никак не коррелирует с ресурсными затратами в операторских сетях. «Датчики будут создавать очень большую нагрузку в сети на оборудование с точки зрения способности этого оборудования постоянно поддерживать в онлайне необходимое число соединений», — указывает Кузьмич.

В Cisco считают, что устройства интернета вещей не создадут большого трафика, но обеспечат головную боль операторам

По его словам, сейчас все наши мобильные сети настроены на то, что у нас есть определенное количество подключающихся телефонных трубок, но эти подключения не работают достаточно долго. Если телефон выключился, учет соединения некоторым образом прекращается.

С точки зрения интернета вещей ситуация обратная. Трафик минимален, но соединение постоянно должно быть «поднято» на базовой станции. «Потому что когда датчик оживает, никто не хочет тратить энергию на новое подключение, — рассуждает Кузьмич. — Когда вы телефон включаете-выключаете, у вас каждый раз происходит реинициация соединения. Чтобы сэкономить энергию на датчиках, чтобы батарейка жила как можно дольше, датчик при первой активации должен подключиться к своей центральной станции и зарегистрироваться; после этого он засыпает. Станция его не видит, но соединение должно быть поднято, потому что датчик, когда в следующий раз выйдет в эфир, не будет проверять доступность этого соединения. Он просто пошлет информацию и опять заснет. Понятно, что какие-то механизмы проверки того, жив ли еще датчик, будут существовать. Но они минимизируются, чтобы сохранить энергию батареек».

Прочие прогнозы Cisco

По оценка экспертов Cisco, к 2022 г. постоянными пользователями интернета станут 69% россиян (в 2017 г. их было 68%), средняя скорость широкополосного доступа в стране вырастет до 43,7 Мбит/с, российский годовой IP-трафик увеличится в 3 раза до 138,8 эксабайт, 79% которых будут приходиться на передачу видео.

В мире к 2022 г. к глобальной сети будут подключены более 28 млрд устройств, в России этот показатель достигнет 867 млн или около 6 устройств на человека (в 2017 гг. — 3,6 на человека). В среднем в мире на одного пользователя будет приходиться лишь 3,6 подключенных к сети устройств, тогда как в 2017 г. этот показатель составил 2,4.

Скорость широкополосных, мобильных и сетей Wi-Fi в мире вырастет вдвое и больше, при этом в России средняя скорость фиксированных широкополосных сетей вырастет в 1,3 раза, а средняя скорость мобильных соединений утроится с 6,7 Мбит/с в 2017 г. до 20,1 Мбит/с в 2022 г. Объем трафика IP-видео в России увеличится к 2022 г. в четыре раза до 109,6 эксабайт, что будет равно 79% всего российского IP-трафика: аналогичные темпы роста будут наблюдаться и в мире.

«Исследование Cisco VNI за 2018 г. показало, что в ближайшие пять лет объем передаваемого сетевого трафика в мире существенно вырастет, — говорит Андрей Кузьмич. — Это обусловлено четырьмя ключевыми тенденциями: растет количество интернет-пользователей, цифровизация всех отраслей глобальной экономики стимулирует увеличение количества подключенных устройств, постоянно расширяется пропускная способность и растет спрос на тяжелый видео-контент».

Россия в тренде. Прогноз точен

В целом Кузьмич считает, что в описываемом процессе Россия сейчас находится в общемировом тренде. «Растем по всем показателям, — отмечает он. — Увеличивается скорость. Единственное, может быть мы видео потребляем чуть меньше, чем будет потребляться во всем мире».

При этом в Cisco отдают себе отчет в том, что оперируют в отношении нашей страны усредненными данными. «В России все неоднородно, — говорит Кузьмич. — Если рассматривать Москву, это будет одна статистика. Если отдельно Рязань или Владимир, — другая».

Что касается уровня достоверности вышеописанных прогнозов, то в компании считают его достаточно высоким. Cisco регулярно выступает с «предсказаниями» в пятилетней перспективе, хотя и не всегда сегментирует их по отдельным странам. Поэтому с учетом накопленной статистики по прогнозам прошлых лет в компании заверяют, что по большей части направлений они по факту расходятся с реальностью в пределах 10%, и лишь в отдельных случаях промашки могут достигать 40%.