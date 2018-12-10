Власти спешат принять законы о краудфандинге, цифровых активах, электронном нотариате и смарт-контрактах

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что Госдума должна принять до конца 2018 г. законы о краудфандинге, о цифровых активах, электронном нотариате и смарт-контрактах.

Приоритетные законопроекты

Законопроект о краудфандинге в России следует принять в приоритетном порядке, также как и законопроекты о цифровых активах, электронном нотариате и смарт-контрактах. Об этом заявил помощник президента России, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов, передает ТАСС. По его словам, эти законопроекты должны быть приняты в осеннюю сессию Госдумы (до конца 2018 г.) или в самом начале весенней сессии 2019 г.

Как отмечают в АНО, закон о краудфандинге поспособствует внедрению в России новой схемы привлечения средств — через краудфандинговые платформы. Напомним, такие платформы представляют собой сетевые площадки для финансирования различных проектов методом сбора средств от сторонних, зачастую непрофессиональных инвесторов. Регулирование поможет сделать эти сделки прозрачными и защитить их участников.

Что касается закона об электронном нотариате, то он даст возможность участникам электронного делопроизводства сэкономить время на удостоверении документов и сделок. При оформлении сделок можно будет обмениваться электронными сообщениями, а не бумажными документами.

После того, как в России будут узаконены смарт-контракты, появится возможность заключать договоры, за выполнением условий которых будут следить компьютерные программы. Таким условием может быть, например, график оплат — выплаты будут осуществляться в автоматическом режиме.

Зачем нужны эти законы

Напомним, процесс принятия законопроектов о цифровых активах и инвестиционных платформах несколько затянулся — по первоначальным планам он мог завершиться еще 1 июля 2018 г., о чем сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время своего выступления на CNews Forum в середине ноября 2018 г.

Андрей Белоусов перечислил приоритетные законопроекты, которые Госдума постарается принять осенью

Разного рода инвестиционные платформы существуют и сейчас, демонстрируя общественности как позитивный опыт своей работы, так и негативный. В этом смысле платформу Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), которая уже собрала миллиарды рублей для разных проектов, и они успешно осуществляются, парламентарий относит к категории положительных примеров. А вот известная платформа «Кэшбери», которая предлагала инвестировать средства в выдачу микрозаймов под 600% годовых, была отнесена Банком России к финансовым пирамидам с уведомлением об этом МВД и Генпрокуратуры, после чего 1 ноября 2018 г. объявила о своем закрытии.

«Нам надо установить правила работы таких инвестиционных платформ, — поясняет Аксаков суть принимаемых законопроектов. — Они должны быть гибкими, не должны закрывать дорогу к работе с этими платформами. Но их надо прописать так, чтобы максимально защитить инвесторов от недобросовестных участников рынка».

Напомним, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах, но ко второму чтению он будет серьезно изменен. Вместо регулирования криптовалют закон будет регулировать только оборот токенов. Под майнингом будет пониматься деятельность по созданию токенов, и его определение в законе прописано не будет.

Другие инициативы

Одновременно Белоусов отметил важность законопроектов об электронной подписи и электронном архиве, которые следует принять в весеннюю сессию — с этой целью АНО планирует интенсивно сотрудничать с Госдумой.

Наиболее приоритетные законопроекты были определены в ходе обсуждения итогов законотворческой деятельности в рамках программы «Цифровая экономика». Обсуждение велось наблюдательным советом АНО при участии представителей администрации президента, правительства, Минкомсвязи, обеих палат парламента и компаний-учредителей АНО.

Участвовавшие в обсуждении игроки рынка предложили запустить в компаниях пилоты по регулированию электронного кадрового трудового документооборота. Решение о внедрении такого документооборота пока что не принято, но в целом представители госорганов и правительства поддержали эту идею.