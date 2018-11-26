Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников

Во время крупной распродажи в «черную пятницу» несколько тысяч сотрудников Amazon в пяти странах Европы вышли на забастовку. Испанские СМИ пишут, что компания обратилась за помощью к местной полиции, требуя ввести полицейских на склад с целью заставить работников усердно трудиться.

Забастовка в Amazon

Тысячи складских работников Amazon по всей Европе вышли на забастовку в день большой распродажи Black Friday, протестуя против тяжелых условий труда в компании. Забастовку подготовила коалиция профсоюзов из Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. Британский профсоюз GMB опубликовал в Twitter видео, в котором сотрудники Amazon на пяти разных языках говорят гендиректору компании Джеффу Безосу (Jeff Bezos) «Мы не роботы».

Запланированное время забастовки составило 24 часа. Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что руководству пришлось своими руками паковать посылки на складах, чтобы справиться с наплывом заказов.

Количество участников

Подготовивший забастовку британский профсоюз UNI Global сообщил, что в ней приняло участие около 2,4 тыс. сотрудников Amazon в Европе, однако сами протестующие называли журналистом более высокие цифры, пишет Business Insider.

Подразделение Amazon в Германии сообщило Reuters, что в этой стране на забастовку вышли 620 работников из двух складских комплексов. Однако немецкий профсоюз Verdi утверждает, что в протестах приняли участие 1 тыс. местных сотрудников компании.

Скандал с испанской полицией

Испанские профсоюзы заявили, что в их стране на забастовку вышло 1,6 тыс. работников Amazon. Одновременно местные СМИ сообщили, что компания попросила испанскую полицию вмешаться в ход забастовки и проконтролировать выполнение работниками своих обязанностей на складе в пригороде Мадрида. Amazon не просила чинить препятствия людям, проводившим акцию протеста под открытым небом — полицейские должны были всего лишь заставить эффективно трудиться тех сотрудников, которые оставались на своих рабочих местах внутри склада.

Протесты складских работников Amazon в Мадриде в день Black Friday

Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах El Confiedencial пишет, что полиция категорически отказалась выполнить пожелание Amazon. В свою очередь, сама компания отрицает, что обращалась к полицейским с подобной просьбой.

Мирные протесты в Великобритании

В Великобритании в протестах участвовали только те сотрудники складов, у которых в этот момент не было рабочей смены. Работа на складах продолжалась согласно расписанию. Как пояснил представитель GMB, целью забастовки в Великобритании было не парализовать продажи в день Black Friday, а всего лишь привлечь внимание к проблеме условий труда.

В официальном комментарии GMB называет условия труда на складах Amazon «нечеловеческими». Профсоюз приводит статистику, согласно которой один из британских складов Amazon был вынужден вызывать неотложную медицинскую помощь для своих работников 115 раз за три года.

Испанская полиция возле склада Amazon в пригороде Мадрида в день забастовки

Вместе с тем британским профсоюзам удалось заручиться поддержкой забастовки у местных политических деятелей. Заместитель главы Лейбористской партии Том Уотсон (Tom Watson) опубликовал в Twitter видео с призывом к британскому руководству Amazon начать обсуждение условий труда в компании. Лидер партии Джереми Корбин (Jeremy Corbyn) выразил солидарность с протестующими в той же соцсети.

Предыдущие забастовки

Напомним, сотрудники складов Amazon уже устраивали забастовки по всей Европе, жалуясь, что компания обогащается за счет их здоровья. В июле 2018 г. такая забастовка была приурочена к распродаже Prime Day.

В марте сотрудники компании в Испании также бастовали, поскольку на складах часто случаются травмы, а Amazon решила не оплачивать на 100% перерывы в работе по болезни, предлагая вместо этого 75%. Также компания намеревалась на 20% снизить ставку за ночные смены. До этого в ноябре 2017 г. сотрудники компании в Италии и Германии вновь бастовали, жалуясь на то, что находятся под «сильным понуждением успевать больше и больше за меньшее время».

Исследование платформы по защите прав рабочих Organise, опубликованное в апреле 2018 г., показало, что трое из четверых работников складов Amazon избегают пользоваться уборной, чтобы не превысить установленный лимит. Более половины работников сообщили о проблемах с психическим здоровьем после поступления на работу. 80% принявших участие в исследовании сотрудников сообщили, что не стали бы пытаться устроиться в Amazon снова.