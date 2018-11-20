Microsoft сокращает штат в России? Сотрудников переводят в другие страны

В российском представительстве Microsoft идет реструктуризация штата. Сотрудникам предлагают перевестись в офисы корпорации в других странах, в том числе с возможностью удаленной работы.

В российском представительстве Microsoft происходят сокращения

В российском представительстве корпорации Microsoft происходит сокращение штата. Это связано с перестройкой бизнес-процессов внутри корпорации: продажи ПО переводятся на глобальный сайт Microsoft с оплатой в долларах вместо рублей, а часть сотрудников переводится на удаленную работу. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Пресс-служба российского представительства Microsoft отказалась комментировать «слухи». Между тем, о сокращениях в российском представительстве корпорации слышали двое топ-менеджеров российских ИТ-компаний, создающих различные виды отечественного ПО. Один из них в разговоре с CNews объяснил сокращения политикой государства в области импортозамещения.

Сотрудникам предложили работать в других странах

Сотрудник российского представительства Microsoft на условиях анонимности пояснил CNews, что речь идет не о сокращениях, а о реструктуризации. Части сотрудников предложили работать в представительствах корпорации в других странах региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Азия).

Российское представительство Microsoft сокращает штат

Сотрудникам предлагают перевестись в офисы других стран

с возможностью удаленной работы

Кто-то соглашается на новые предложения, а кто-то нет, продолжает собеседник CNews. При этом перевод в представительство в другой стране не обязательно означает переезд туда, так как возможности корпорации Microsoft позволяют работать удаленно.

Бизнес Microsoft в России

По данным Росстата, в российском представительстве корпорации Microsoft компании «Майкрософт.рус» работало 590 человек. За последние девять лет у «Майкрософт.рус» была стабильная выручка 9-10 млрд руб. в год.

В то же время в 2017 г. чистая прибыль компании оказалась рекордной за все годы работы Microsoft в России - 1,16 млрд руб. Ежегодно на себестоимость продаж уходит порядка 6 млрд руб. - по всей видимости, это лицензионные отчисления в головной офис.

Сумма ежегодной выручки российского представительства Microsoft на госзакупках составляет 300-800 млн руб. Самый большой госклиент Microsoft - Сбербанк: на него приходится примерно 130-470 млн руб. в год.

Последние крупные сокращения штата Microsoft в России происходили в 2009 г. и в 2014 г., но тогда они были частью глобальной реструктуризации корпорации.

Последствия санкций

В начале 2018 г. стало известно, что RRC и Merlion, два российских дистрибутора Microsoft, ввели серьезные ограничения на поставки ПО корпорации для более чем двух сотен российских компаний из банковской, энергетической и оборонной сферы, попавших под санкции США. Для таких компаний сокращается срок оплаты лицензий, а в некоторых случаях вводится требование о полной предоплате.