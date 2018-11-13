Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах

Суд обязал Шереметьевскую таможню выплатить Apple 147,2 млн руб. В эту сумму входит возврат пошлин, неправомерно взысканных за ввоз Apple Watch, плюс проценты. Напомним, с конца 2015 г. Apple Watch облагались пошлиной в 10% как наручные часы, пока Apple через суд не добилась, чтобы они рассматривались как гаджеты и ввозились беспошлинно.

Решение суда

По решению Арбитражного суда Московской области Шереметьевская таможня должна выплатить компании «Эппл рус» — дочернему предприятию Apple в России — 147,2 млн руб. Выплата была назначена по делу о таможенных пошлинах на ввоз умных часов Apple Watch. На портале электронного правосудия размещена информация, что иск Apple к таможне частично удовлетворен. Подробности принятого решения сообщило из зала суда информационное агентство RNS.

Из указанной суммы 42,9 млн руб. представляют собой возврат неправомерно взысканных пошлин, еще 104,1 млн руб. являются процентами. В общей сложности предметом спора Apple и таможни были 36 деклараций, но по 33 из них таможня уже сделала необходимые корректировки, как заявляет защита Apple. Возврат выплат не был произведен только по двум декларациям, в связи с чем в начале августа 2018 г. «Эппл рус» и подала против таможни иск на 147,2 млн руб.

По словам адвоката Шереметьевской таможни, ведомство не уклоняется от платежей, но полагает, что в некоторых из рассматриваемых случаев декларации нельзя считать излишне выплаченными.

Причина конфликта

Впервые по вопросу пошлин на ввоз умных часов Apple обратилась в суд в феврале 2016 г. Тогда «Эппл рус» подала одновременно три иска. По двум из них ответчиком проходило Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС), третий иск был адресован Шереметьевской таможне.

Шереметьевской таможне придется выплатить Apple почти 150 млн рублей

Основанием подачи иска со стороны Apple стало то, что таможня рассматривала ввозимые в Россию Apple Watch как обычные наручные часы, которые следует облагать пошлиной в 10%. Apple же настаивала, что это электронные приборы, за ввоз которых пошлина не взимается.

Десятипроцентная пошлина на ввоз умных часов была введена ФТС в конце 2015 г. В результате розничные цены на изделия Apple повысились на 15%. Все это и заставило Apple обратиться в суд.

Аргументы сторон

ФТС поясняла в суде, что Apple Watch совмещают в себе множество функций, поэтому в таможенной классификации подходят сразу под несколько кодов. Из всех возможных в данном случае пошлин в ФТС выбрали самую «дорогую» — классифицировали устройство как наручные часы.

Суды трижды принимали решение в пользу таможни, опираясь, в частности, на то, что сам производитель назвал свое устройство Apple Watch, то есть «часы Эппл». Apple же настаивала, что название было выбрано исключительно из маркетинговых соображений, и не отражает основную функцию устройства. Основной же функцией производитель считает передачу данных между часами и другим устройством — iPhone или iPad. Наконец, в сентябре 2017 г. по делу было вынесено четвертое решение, на этот раз Верховного суда, который поддержал точку зрения Apple и отменил вердикты нижестоящих инстанций.