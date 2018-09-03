Дефектные iPhone 8 будут чинить бесплатно

Apple анонсировала программу бесплатной замены бракованной материнской платы у «небольшого процента» смартфонов iPhone 8, которые отказываются включаться и ведут себя странно.

Смартфоны «зависают» из-за аппаратного дефекта

Apple объявила на официальном сайте о старте новой программы, в рамках которой сбоящие смартфоны iPhone 8 будут бесплатно отремонтированы в течение трех лет с момента приобретения гаджета.

Компания выявила производственный брак в «небольшом количестве устройств», поступивших в продажу между сентябрем 2017 г. и мартом 2018 г., то есть в первые шесть месяцев с начала продаж, в Австралии, Гонконге, Китае, Индии, Японии, Макао, Новой Зеландии и США. Проблема кроется в материнской плате, неправильно функционирующей из-за заводской ошибки. В результате может наблюдаться непредсказуемое поведение гаджета: он может «зависнуть», перезагрузиться или вовсе перестать включаться.

Как утверждают в Apple, владельцам «продвинутой» версии iPhone 8 – iPhone 8 Plus – не стоит переживать, поскольку данная модель не затронута проблемой, как и остальные модели iPhone.

На официальном сайте компании всем желающим предлагается проверить, нуждается ли их смартфон в ремонте, введя серийный номер устройства.

Некоторые iPhone 8 «зависают» из-за заводского дефекта. Apple исправит это бесплатно.

Стоит также отметить, что Apple оставила за собой право отказать в ремонте аппарата, если он поступает в сервисный центр, расположенный за пределами государства, в котором была осуществлена покупка.

Аналогичные проблемы в предыдущих моделях

Различные ошибки аппаратного уровня в смартфонах Apple уже не в первый раз вынуждают компанию бесплатно ремонтировать «проблемные» устройства, а порой и отзывать целые партии.

Так, в феврале 2018 г. Apple анонсировала запуск официальной программы по устранению неисправности iPhone 7, с которой, по заверению компании, также столкнулось «незначительное количество пользователей».

Устройства, подверженные проблеме, могли внезапно перестать видеть сеть оператора сотовой связи, сигнализируя об этом при помощи вывода на экран надписи “No service” («Нет сети»). Услуги связи в такой момент были полностью недоступны пользователю. Причина возникновения проблемы аналогичная – заводской брак материнской платы.

Опубликованные Apple способы самостоятельного решения проблемы не помогали, поэтому спустя некоторое время компания решилась на замену дефективных комплектующих. Под действие программы попали модели A1660, A1679 и A1780, реализованные в США, Гонконге, Макао, Китае и Японии.

Зимой 2017 г. власти ОАЭ сообщили о том, что Apple отзывает из страны более 88 тыс. iPhone 6S, произведенных с сентября по октябрь 2015 г. в Китае и имеющих проблемы с аккумулятором. Некоторые аппараты неожиданно отключались после того, как заряд аккумулятора падал до значения в 50-60%, а иногда батарея оказывалась полностью разряженной после принятия вызова.

Проблема оказалась актуальной не только для жителей ОАЭ – владельцы iPhone 6S из других стран тоже получили возможность бесплатно починить свой телефон.

Аналогичной «болезнью» страдали и некоторые партии предыдущей модели – iPhone 5. Гаджеты, снабженные аккумуляторами, которые ни с того ни с сего теряли емкость, продавались в период с сентября 2012 г. по январь 2013 г. и также были бесплатно заменены производителем.