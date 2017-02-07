Apple отзывает почти 100 тысяч iPhone 6s из-за брака

Власти ОАЭ сообщили о том, что Apple отзывает из страны более 88 тыс. iPhone 6s, проблема с аккумулятором которых приводит к внезапному выключению смартфонов.

Батареи пользователям не угрожают

Apple заменит дефектные аккумуляторы в 88770 штуках iPhone 6s, принадлежащих пользователям в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на министерство экономики ОАЭ.

Издание уточняет, что отзываться будут смартфоны, изготовленные в период с сентября по октябрь 2015 г. в Китае. Уточнить, попадает ли их устройство под программу замены, пользователи смогут, перейдя по ссылке на сайт Apple. Там же есть руководство, как узнать нужный для определения данных серийный номер iPhone.

По словам Хашима аль-Нуайми (Hashim Al Nuaimi), возглавляющего в министерстве ОАЭ департамент по защите прав потребителей, дефекты батареи смартфона являются исключительно вопросом защиты потребительских прав и не относятся к проблемам безопасности гаджетов.

Состоят они в следующем: некоторые iPhone 6s внезапно отключаются после того, как заряд аккумулятора падает до 50-60%. Иногда батарея полностью разряжается после принятого вызова. Судя по сайту Apple, «Программа ремонта iPhone 6s в случае проблем с неожиданным выключением» действует и для других стран, где компания также не исключает подобные инциденты с батареей.

Apple отзывает как минимум 88 тыс. iPhone 6s из-за проблем с аккумулятором

Русскоязычным пользователям предлагается найти участвующий в программе авторизованный сервисный центр компании Apple. «Перед любым обслуживанием устройство iPhone будет осмотрено на предмет работоспособности и соответствия условиям данной программы», - отметили в компании, добавив, что программа не предусматривает пролонгации гарантийного обслуживания iPhone 6s.

Проблемные аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы смартфонов уже не первый раз становятся причиной отзыва гаджетов. В 2013 г. Apple уже запускала программу замены батарей в iPhone 5. «Очень небольшой процент аккумуляторов в моделях iPhone 5 может внезапно терять емкость, в результате чего его приходится чаще заряжать. Затрагиваемые этой проблемой устройства iPhone 5 продавались в период с сентября 2012 г. по январь 2013 г. и имеют серийный номер в ограниченном диапазоне», - пояснили тогда в компании.

В октябре 2016 г. массовое изъятие Galaxy Note 7 провел южнокорейский Samsung. Всего было отозвано порядка 2,5 млн гаджетов по всему миру. Причиной стали отмеченные случаи самовозгорания этих смартфонов. После долгого технического расследования эксперты накануне вынесли вердикт – в возгораниях виноваты аккумуляторы смартфонов, которые были недостаточно изолированы. Сейчас компания дополнила программу проверки аккумуляторов, внедрив набор процедур по контролю и улучшению показателей качества устройств, включая многоуровневый протокол безопасности и программу проверки элементов питания из 8 пунктов.

Кроме того, Samsung сформировала рабочую группу из внешних консультантов и экспертов из академического и научно-исследовательского сообщества по вопросам аккумуляторных батарей. Группа поможет Samsung в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области.