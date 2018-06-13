За возвращение на рынок ZTE расплатилась $3 млрд капитализации, миллиардным штрафом и сменой высшего руководства

Компания ZTE возобновила торги акциями после двухмесячного перерыва, вызванного конфликтом с США. Пойдя на условия американцев, производитель потерял значительную часть своей капитализации.

ZTE потеряла $2,7 млрд капитализации

Компания ZTE - один из крупнейших китайских производителей телекоммуникационного оборудования – возобновила торги акциями на биржах после двухмесячного перерыва. История с американскими санкциями и последовавшим за ними мировым соглашением сильно ударила по капитализации ZTE – она снизилась на $2,7 млрд.

Акции компании на бирже в Гонконге упали сразу на 41%, ниже отметки в 15 гонконгских долларов. Биржа в Шэньчжене показала меньший спад – на 10%, до 28,18 юаней за акцию.

Этим финансовые потери корпорации не ограничиваются. Согласно подписанному на прошлой неделе мировому соглашению с американским правительством, ZTE обязана выплатить штраф в размере $1 млрд, а также разместить $400 млн в качестве гарантий на счетах определенного банка, выбранного американской стороной.

Подписанное 8 июня 2018 г. мировое соглашение обязывает ZTE не только выплатить штрафы, но и в течение месяца сменить совет директоров самой компании, ее «дочки» ZTE Kangxun, а также уволить все высшее руководство.

ZTE уволит высшее руководство под давлением США

Ранее США поставили вне закона экспорт американских товаров и технологий китайскому производителю ZTE на семь лет. В частности, под запрет попали поставки чипов Qualcomm, что нанесло серьезный удар по компании.

ZTE пошла на выдвинутые США условия, чтобы избежать банкротства

Причиной послужили действия компании, которая на протяжение определенного времени поставляла телекоммуникационное оборудование с американскими комплектующими на запретные рынки – в Иран и Северную Корею, нарушая тем самым санкции США против этих стран.

В марте 2017 г. после длительных переговоров менеджмент ZTE пошел на мировое соглашение с американскими властями. Помимо штрафа в размере $1,19 млрд, корпорация обязалась не выплачивать премиальные и бонусы 39 сотрудникам, которые прямо были замешаны в поставках. Однако условия американской стороны не были выполнены, а замешанных сотрудников ZTE так и не уволила.

«ZTE лгала правительству США, когда вскрылись факты незаконных поставок, лгала во время предоставленной на внутренние разбирательства отсрочки, лгала в течение испытательного срока, который был предоставлен корпорации. Виновные сотрудники вместо выговоров получили премии. Это вопиющее поведение нельзя игнорировать», - сказал в апреле уже этого года министр торговли США Уилбур Росс (Wilbur Ross), объявляя о вводе санкций

Спустя месяц вопрос ZTE был решен на самом высшем уровне – в ходе переговоров президента США Дональда Трампа (Donald Trump) с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).

«Президент Китая Си и я, мы работаем вместе над тем, чтобы предоставить крупной китайской телефонной компании ZTE способ вернуться обратно в бизнес, быстро. Слишком много рабочих мест в Китае потеряно. Министерству торговли поручено выполнить это!» — написал Трамп в Twitter.