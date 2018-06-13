За возвращение на рынок ZTE расплатилась $3 млрд капитализации, миллиардным штрафом и сменой высшего руководства
Компания ZTE возобновила торги акциями после двухмесячного перерыва, вызванного конфликтом с США. Пойдя на условия американцев, производитель потерял значительную часть своей капитализации.
ZTE потеряла $2,7 млрд капитализации
Компания ZTE - один из крупнейших китайских производителей телекоммуникационного оборудования – возобновила торги акциями на биржах после двухмесячного перерыва. История с американскими санкциями и последовавшим за ними мировым соглашением сильно ударила по капитализации ZTE – она снизилась на $2,7 млрд.
Акции компании на бирже в Гонконге упали сразу на 41%, ниже отметки в 15 гонконгских долларов. Биржа в Шэньчжене показала меньший спад – на 10%, до 28,18 юаней за акцию.
Этим финансовые потери корпорации не ограничиваются. Согласно подписанному на прошлой неделе мировому соглашению с американским правительством, ZTE обязана выплатить штраф в размере $1 млрд, а также разместить $400 млн в качестве гарантий на счетах определенного банка, выбранного американской стороной.
Подписанное 8 июня 2018 г. мировое соглашение обязывает ZTE не только выплатить штрафы, но и в течение месяца сменить совет директоров самой компании, ее «дочки» ZTE Kangxun, а также уволить все высшее руководство.
ZTE уволит высшее руководство под давлением США
Ранее США поставили вне закона экспорт американских товаров и технологий китайскому производителю ZTE на семь лет. В частности, под запрет попали поставки чипов Qualcomm, что нанесло серьезный удар по компании.
Причиной послужили действия компании, которая на протяжение определенного времени поставляла телекоммуникационное оборудование с американскими комплектующими на запретные рынки – в Иран и Северную Корею, нарушая тем самым санкции США против этих стран.
В марте 2017 г. после длительных переговоров менеджмент ZTE пошел на мировое соглашение с американскими властями. Помимо штрафа в размере $1,19 млрд, корпорация обязалась не выплачивать премиальные и бонусы 39 сотрудникам, которые прямо были замешаны в поставках. Однако условия американской стороны не были выполнены, а замешанных сотрудников ZTE так и не уволила.
«ZTE лгала правительству США, когда вскрылись факты незаконных поставок, лгала во время предоставленной на внутренние разбирательства отсрочки, лгала в течение испытательного срока, который был предоставлен корпорации. Виновные сотрудники вместо выговоров получили премии. Это вопиющее поведение нельзя игнорировать», - сказал в апреле уже этого года министр торговли США Уилбур Росс (Wilbur Ross), объявляя о вводе санкций
Спустя месяц вопрос ZTE был решен на самом высшем уровне – в ходе переговоров президента США Дональда Трампа (Donald Trump) с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).
«Президент Китая Си и я, мы работаем вместе над тем, чтобы предоставить крупной китайской телефонной компании ZTE способ вернуться обратно в бизнес, быстро. Слишком много рабочих мест в Китае потеряно. Министерству торговли поручено выполнить это!» — написал Трамп в Twitter.