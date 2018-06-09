Intel выпустила ноутбук с двумя дисплеями. Фото

«Ноутбук настраивается под пользователя, а не наоборот»

Компания Intel показала концептуальные ноутбуки с двумя экранами в рамках выставки Computex 2018. Особенностью дизайна одного из прототипов, получившего рабочее название Tiger Rapids, является использование в качестве вспомогательного дисплея экрана на базе матрицы «электронной бумаги» (Electronic Paper Display, EPD).

Второй концепт, пока что не получивший названия, обладает двумя совершенно идентичными сенсорными ЖК-экранами, при этом любой из них в любое время можно использовать в качестве клавиатуры для ввода текста.

Как отметил Грегори Брайант (Gregory Bryant), старший вице-президент компании и глава подразделения Intel по разработке клиентских решений (Client Computing Group), разработка концепции Tiger Rapids в стенах Intel ведется последние два года.

Сейчас концепция передана для «обкатки» ближайшим партнерам компании, таким как Asus и Lenovo, которые также продемонстрировали в рамках Computex свои 2-экранные разработки.

Перспективы новых форм-факторов

По словам Грегори Брайанта, представленный на выставке прототип отражает идею так называемого «адаптивного форм-фактора»: «Концептуально, единственный размер не сможет удовлетворить весь мир. Вы увидите дальнейшие разработки других форм и размеров, с двумя дисплеями, и в долгосрочной перспективе мы очевидно будет работать над созданием гибких и складных [форм]».

Концепт Intel Tiger Rapids в формате записной книжки

По словам Брайанта, разработка подобных дизайнов ставит целью создание таких компьютеров, которые бы подходили пользователю, а не наоборот: «Это делается не потому, что такое можно сделать. Создание подобных адаптивных форм-факторов задумывается для соответствия работе, которую будут делать с этим ПК».

Концепт Intel Tiger Rapids в альбомном режиме

В отличие от традиционных ноутбуков, выполненных из пластика и металла, прототип Tiger Rapids копирует стиль записных книжек с мягкими переплетами для ведения записей обычной ручкой или карандашом. По словам создателей Tiger Rapids, концепт является комбинацией универсального многоцелевого устройства с функциональностью для специальных нужд.

Корешок концепта Intel Tiger Rapids

Несмотря на нишевой потенциал продаж таких устройств, его разработчики приводят в пример близки по духу к Tiger Rapids записные книжки Moleskine, отмечая, что даже нишевой продукт может собрать достаточно большое число поклонников.

Особенности концепта Tiger Rapids

Для 2-экранных ноутбуков Tiger Rapids разработан специальный пользовательский интерфейс, который, в частности, поддерживает перьевой ввод с возможностью оперативной конвертации рукописных заметок в записи OneNote с компьютерной транскрипцией.

Концепт Intel с двумя ЖК-дисплеями

Ноутбук Tiger Rapids открывается как традиционная записная книжка, при этом перо для ввода крепится в специальной петле справа. Левый экран устройства выполнен по традиционной для ноутбуков и планшетов ЖК-технологии. Его диагональ составляет 7,9 дюймов.

Показанный на выставке прототип Tiger Rapids был полностью рабочим устройством, выполненным на базе мобильного процессора Intel с архитектурой Kaby Lake Core. Устройство оснащено твердотельным накопителем SSD, поддерживает сети Wi-Fi, однако объем предустановленной памяти остался неизвестным.

С правой стороны устройства Tiger Rapids расположен второй дисплей, выполненный по технологии «электронной бумаги» (EPD). Особенностью таких дисплеем является минимальное потребление энергии. Этот дисплей служит для рукописного ввода заметок.

Интерфейсные возможности прототипа Tiger Rapids ограничены портом USB-C, хотя партнерские устройства, в отличие от разработки Intel, вольны иметь любое количество и тип интерфейсов.

Работа с таблицами

Устройство выполнено в супертонком корпусе – всего 4,85 мм толщины. Несмотря на это, встроенной в ноутбук батареи достаточно для работы на протяжении 13-15 часов.

Концепт с двумя конвертируемыми дисплеями

Еще один концептуальный ноутбук Intel также открывается по принципу записной книжки, и его вполне удобно при работе держать одной рукой.

Использование второго дисплея для ввода текста

Оба дисплея этого концепта совершенно похожи и представляют собой обычные ЖК-матрицы с сенсорным вводом. При необходимости устройство разворачивается в традиционный «ноутбучный» режим, при этом один из экранов используется в качестве клавиатуры.

Перспективы коммерциализации

По словам представителей Intel, компания не имеет определенных планов по коммерциализации проекта Tiger Rapids или любого другого из этой серии.

Работа над поиском новых форм-факторов, по данным Intel, призвана помочь партнерам компании по выводу на рынок новых интересных устройств на базе аппаратных решений компании.