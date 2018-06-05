Россия избавляется от нелегального софта в разы быстрее, чем другие страны СНГ

Доля нелегального ПО, используемого на российских ПК в 2017 г., составила 62%. В 2003-2004 гг. этот показатель достигал 87%. При этом на Украине и в Белоруссии доля нелицензионного софта составляет 80% и 82% соответственно.

Доля нелицензионного ПО

По итогам 2017 г. около 62% всего программного обеспечения, используемого на персональных компьютерах в России, являлось нелицензионным. В 2015 г. этот показатель составлял 64%, в 2013 г. — 62%, в 2011 г. — 63%, в 2010 г. — 65%, в 2009 г. — 67%, а в 2008 г. — 68%. Самое резкое снижение доли нелицензионного ПО наблюдалось между 2006 г. и 2007 г., когда показатель упал с 80% до 73%.

При этом в 2003-2004 гг. доля нелегального софта в России достигала 87%. Таким образом, по итогам 2017 г. можно говорить о снижении показателя на 25 процентных пунктов за 14 лет. В то же время, он находится на уровне 2013 г. К таким выводам пришла ассоциация производителей софта BSA, выпустившая отчет по уровню софтверного пиратства в России и мире.

Стоимость нелицензионного ПО, используемого на ПК в России в 2017 г., составила $1,291 млрд. В 2015 г. этот показатель находился на уровне $1,341 млрд, в 2013 г. — на уровне $2,658 млрд, в 2011 г. составлял $3,227 млрд, в 2010 г. — $2,842 млрд, а в 2009 г. — $2,613 млрд. Самая высокая стоимость нелицензионного ПО в России наблюдалось в 2007 г. и 2008 г., когда она составляла $4,123 млрд и $4,215 млрд соответственно. По сравнению с этими цифрами можно говорить о падении данного показателя в 2017 г. более чем в три раза за 10 лет.

Другие страны СНГ

В ближайших к России странах СНГ нелицензионное ПО по состоянию на 2017 г. находило более широкое применение. Например, на Украине его доля составила 80% от всего софта, установленного на ПК, а стоимость оценивалась в $108 млн. Показатель последовательно снижался с 2010 г., когда он достигал 86%, до этого наблюдался его рост с 83% в 2007 г. В 2003-2004 гг. доля нелицензионного софта на ПК на Украине находилась на уровне 91%, то есть за 14 лет показатель снизился на 11 процентных пунктов.

Доля нелицензионного софта на российских компьютерах составляет 62%

В Белоруссии доля нелицензионного ПО, используемого на ПК в 2017 г., достигла 82%, а его стоимость оценивалась на уровне $59 млн. В 2015 г. доля нелегального софта в этой стране находилась на уровне 85%, в 2013 г. — 86%, в 2011 г. — 87%, в 2010 г. — 88%, а в 2009 г. — 87%. До 2009 г. BSA ситуацию в Белоруссии не оценивала, однако можно сделать вывод, что за последние восемь лет показатель упал на пять процентных пунктов.

Ситуация в мире

По состоянию на 2017 г. 37% ПО, установленного на ПК во всем мире, являлось нелицензионным. Наблюдается снижение этого показателя по сравнению с 2015 г., когда он составлял 39%. В 2013 г. доля нелегального софта в мире достигала 43%, в 2011 г. — 42%. Стоимость нелицензионного ПО, используемого в мире, по состоянию на 2017 г. достигала $46,3 млрд.

Первое место по использованию нелицензионного софта делят Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Центральной и Восточной Европы — здесь доля нелегального ПО достигает 57%. На Ближнем Востоке и в Африке этот показатель составляет 56%, в Латинской Америке — 52%, в Западной Европе — 26%, в Северной Америке — 16%.

Стоимость нелегального софта, установленного в Азиатско-Тихоокеанском регионе, достигает $16,4 млрд, в Западной Европе и Северной Америке — по $9,5 млрд, в Латинской Америке — $5 млрд, на Ближнем Востоке и в Африке — $3,1 млрд, в Центральной и Восточной Европе — $2,9 млрд.

Причины отказа от нелегального софта

В числе причин отказа бизнеса от нелицензионного ПО BSA отмечает рост связанных с ним затрат и рисков, что осознают ИТ-директора компаний. Заражение нелегального софта вирусами обходится бизнесу во всем мире примерно в $359 млрд в год, поэтому установка лицензионного ПО становится одним из обязательных требований к организации киберзащиты в компании.

Каждая атака вредоносных программ может стоить компании в среднем до $2,4 млн и требует до 50 дней на устранение последствий. Затраты на борьбу с вирусами, которые попадают на компьютер вместе с нелегальным софтом, в настоящий момент составляют более $10 тыс. на одно устройство. Все это способствует переходу бизнеса на лицензионный софт.

BSA отмечают также положительное влияние на ситуацию программ управления программными активами (SAM) и программ оптимизации лицензии на ПО. По результатам исследования, применение этих методов помогает сэкономить до 30% затрат на легальный софт в год. BSA полагает, что бизнес, который идет по пути улучшения управления ПО может увеличить прибыль до 11%. В пример BSA приводит российского производителя пива «Балтика», который запустил SAM для оптимизации ИТ-инфраструктуры и начал экономить $100 тыс. в год благодаря переносу бизнес-приложений в облако.

«Управление программными активами (SAM) не является инструментом сверки или проверки правил использования программного обеспечения. SAM – это своего рода консультационный проект, результатом которого мы видим увеличение эффективности, оптимизацию, экономию затрат и повышение уровня кибербезопасности компаний любого размера. Сегодня, когда речь идет о цифровой трансформации, это особенно важно», – говорит Елена Сливко-Кольчик, руководитель департамента управления программными активами Microsoft в России.

