Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны

Планы Безоса

Глава компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) планирует превратить Луну в крупный центр тяжелой промышленности, чтобы сохранить таким образом ресурсы Земли. Об этом Безос сообщил журналисту Алану Бойлу (Alan Boyle) на Международной конференции по космическому развитию (ISDC) в Лос-Анджелесе, США.

С целью реализации данного проекта компания Безоса Blue Origin предложила публично-частное партнерство Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Также Безос подумывает о сотрудничестве по вопросу создания поселения на Луне с Европейским космическим агентством.

В рамках партнерства с NASA глава Amazon намерен построить спускаемый аппарат, с помощью которого можно будет исследовать возможность организации производства и обеспечения условий для жизни человека на Луне. Аппарат сможет доставить на спутник Земли 5 тонн полезного груза, этого должно хватить для осуществления каких-то серьезных работ. При должной поддержке аппарат может начать работать уже к середине 2020-х гг.

Если космические агентства не согласятся помочь, то Blue Origin займется реализацией проекта в одиночку, отметил Безос, причем дело пойдет даже быстрее, чем в рамках партнерства. Он готов, если потребуется, самостоятельно создать всю необходимую инфраструктуру на Луне. «Случится одно из двух: или другие люди разделят мое видение, или у меня закончатся деньги», — заметил предприниматель, состояние которого оценивается Forbes более чем в $130 млрд.

Преимущества Луны

По мнению Безоса, перенос тяжелой промышленности с Земли на Луну — дело не такого уж отдаленного будущего. Он займет «десятилетия, может быть, сто лет», считает миллиардер. «Нам станет легче делать множество вещей, которые сейчас на Земле мы делаем в космическом пространстве, потому что у нас будет очень много энергии», — сообщил Безос. Он делает ставку на Луну, а не на какую-либо другую планету, поскольку она расположена неподалеку — с Земли туда можно будет добираться всего за пару дней.

Глава Amazon готов в одиночку колонизировать Луну

К преимуществам лунного производства основатель Amazon относит круглосуточное наличие солнечного света, который можно использовать для добычи энергии с помощью солнечных батарей. Также на Луне есть вода, залегающая в виде льда в полярных зонах. В качестве строительного материала для создания различных объектов можно использовать реголит — верхний слой лунного грунта, полагает Безос. «Почти похоже на то, что кто-то специально это для нас устроил», — заключил он.

Земля останется центром легкой промышленности, одним из мест обитания людей, а также поставщиком тех веществ и ресурсов, которых нельзя найти на Луне. Безос надеется, что его инициатива спасет колыбель человечества от разрушительного влияния промышленности и перенаселения. «Мы должны будем оставить эту планету. Мы оставим ее, и это должно сделать эту планету лучше», — уверен он.

Безос надеется, что в будущем на спутнике Земли появится «лунная деревня», в которой разные страны смогут работать вместе, объединяя свои усилия и делясь друг с другом всем необходимым — например, кислородом.

Чем занимается Blue Origin

Blue Origin — это аэрокосмическая компания, основанная Безосом в 2000 г. и финансируемая из собственных средств. Цель компании — сделать частный доступ в космос более простым и дешевым. Штаб-квартира предприятия находится в Кенте, штат Вашингтон, США. Количество сотрудников по состоянию на 2017 г. составляло около 1 тыс. человек. В апреле 2017 г. Безос сообщил, что ежегодно продает акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы финансировать Blue Origin.

На своей базе в штате Техас Blue Origin тестирует суборбитальный космический корабль многоразового использования New Shepard. Первый рейс New Shepard с пассажирами на борту запланирован на вторую половину 2018 г. На смену этому аппарату должен прийти орбитальной корабль New Glenn, запуск которого запланирован на 2020-е гг.

Колонизация Марса

Безос — не единственный известный ИТ-предприниматель, который планирует колонизировать другие планеты. Например, гендиректор производителя электромобилей Тесла Илон Маск (Elon Musk) развивает проект колонизации Марса. Для этого в 2002 г. он основал частную компанию SpaceX, которая занимается производством космической техники и космическими транспортировками. Конечная цель предприятия – колонизация Марса, промежуточная цель – сделать космические полеты более доступными за счет внедрения транспортных средств многократного использования.

В сентябре 2017 г. Маск объявил, что SpaceX начала фокусировать усилия на построение крупного грузового межпланетного корабля Interplanetary Transport System (ITS). На это должны пойти доходы от запуска спутников и обслуживания космических станций. ITS должен быть на 100% пригодным к повторному использованию. Маск считает, что первые корабли такого типа могут сесть на Марсе уже в 2022 г.