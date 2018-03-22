Принадлежащая Гуцериеву «М.Видео» покупает у него же «Эльдорадо»

«М.Видео», которая входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, покупает 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. Образовав одно юридическое лицо, сети сохранят разные бренды и продолжат конкурировать. Миноритарные акционеры, не согласные со сделкой, смогут продать свои акции.

Покупка «Эльдорадо»

Розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» сообщила о приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. В эту сумму не входят обязательства «Эльдорадо» по кредитам. «М.Видео» сообщает, что цена соответствует «справедливой рыночной оценке», которую осуществил один из четырех крупнейших аудиторов. Для совершения покупки «М.Видео» возьмет кредит в размере 40 млрд руб. и добавит к нему собственные средства.

В ходе сделки «М.Видео» и «Эльдорадо» станут одним юридическим лицом, однако каждая компания оставит за собой свой бренд, и сети по-прежнему будут конкурировать. По словам председателя Совета директоров ПАО «М.Видео» Саида Гуцериева, это позволит успешнее конкурировать с другими российскими и зарубежными ритейлерскими сетями.

Условия сделки должны быть утверждены на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 13 апреля 2018 г. Если сделка будет одобрена, все юридические формальности планируется уладить во II кв. 2018 г., а к I кв. 2019 г. будет завершена реорганизация и создание общего юридического лица.

Выкуп акций

Миноритарные акционеры, которые не согласятся с условиями сделки или по какой-то причине не смогут проголосовать на собрании, могут потребовать у компании выкупа их акций по цене 401 руб. за одну обыкновенную акцию. Компания заявляет, что цена находится на уровне средневзвешенной цены закрытия торгов на Московской бирже за последний год. Цены установил совет директоров «М.Видео», основываясь на анализе независимого оценщика. У акционеров будет 45 дней после собрания, чтобы предъявить свои акции к выкупу.

Контрольный пакет акций «М.Видео» в размере 57,7% принадлежит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, остальные акции находятся в свободном обращении. По состоянию на конец 2017 г., владельцем 9,4% акций был пенсионный фонд «Будущее», еще 5,8% принадлежало пенсионному фонду «Доверие», который является частью группы «Сафмар».

Планы на будущее

В результате слияния «М.Видео» и «Эльдорадо» будет образована компания с кредитным портфелем на уровне 47 млрд руб. Соотношение чистого долга и доналоговой прибыли в этой компании к концу 2018 г. должно составить 1,5х, к концу 2020 г. его планируется снизить до 0,5х. Управлять объединенным предприятием будет топ-менеджмент «М.Видео» под руководством основателя и президента сети Александра Тынкована и главного исполнительного директора Энрике Фернандеса, который будет отвечать за операционный бизнес обеих компаний.

Сеть «М.Видео» покупает конкурирующую «Эльдорадо»

К 2022 г. объединенная компания рассчитывает получить выручку в размере 450 млрд руб. с маржей доналоговой прибыли на уровне 6%. В 2018-2020 гг. ожидается получение дополнительных 18 млрд руб. доналоговой прибыли за счет синергетического эффекта и рост доналоговой и чистой прибыли в 2 раза, а выручки в 1,5 раза за 5 лет. Всего этого компания планирует достигнуть за счет объединения закупок и управления складскими запасами, а также упрощения корпоративного управления и сокращения затрат.

Финансовые результаты

По итогам 2017 г. выручка «М.Видео» составила 198 млрд руб., что на 8,2% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Поступления от онлайн-продаж выросли с 12% до 15,7% от выручки. При этом чистая прибыль компании составила за год 7 млрд руб., что на 25,4% больше, чем в предыдущем году. Доналоговая прибыль выросла на 14% до 11,8 млрд руб.

Рентабельность по чистой прибыли достигла 3,5% против 3% год назад. Рентабельность по доналоговой прибыли составила 6%.

Доля «М.Видео» на российском рынке бытовой техники и электроники составила 17,1%. Доля на онлайн-рынке выросла с 11,3% до 14,1%.

«Сафмар» скупает продавцов электроники

Ранее CNews писал, что «Сафмар» выкупает контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем в $1 млрд. «М.Видео» стал третьим крупным российским ритейлером техники, который попал под контроль «Сафмар» за последние годы.

В декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital сеть «Эльдорадо». Покупателям отошло 100% акций ритейлера, условия сделки не разглашаются.

Примечательно, что до этого «М.Видео» вела переговоры о покупке «Эльдорадо» и даже подала соответствующее обращение в ФАС в 2013 г. Однако в том же году переговоры были заморожены, поскольку стороны не достигли соглашения по условиям сделки.

Осенью 2016 г. в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль еще одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.

Финансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевых-Шишханова. В ее состав входят группы компаний «Интеко» и «А101», банковская группа «БИН», компании «Европлан» и «Моспромстрой», негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и другие бизнес-единицы.