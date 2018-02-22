Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд

Шойгу меняет Рогозина

Главе Минобороны Сергею Шойгу предстоит занять пост председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом свидетельствует проект указа Президента России Владимира Путина, который опубликован на портале проектов нормативных актов. На этой должности он сменит вице-премьера Дмитрия Рогозина, который возглавлял фонд в течение пяти лет. Автором законопроекта обозначено Минобороны.

В проекте президентского указа предлагается назначить членами попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) сроком на пять лет в качестве представителей Правительства России Министра обороны Сергея Шойгу и президента исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука освободив от этих обязанностей Дмитрия Рогозина.

Новый технополис

Тем же указом постановляется создать военный инновационный технополис Минобороны в Анапе в Краснодарском крае. Финансирование этого образования предполагается осуществлять как за счет министерства, так и за счет ФПИ.

Шойгу меняет Рогозина на должности, связанной с ИТ и технологичесими разработками

«Общее научное руководство исследовательскими проектами технополиса возложить на Михаила Ковальчука», — сказано в документе.

Некоторые подробности

Из пояснительной записки к проекту указа можно заключить, что отмеченный технополис будет создан не на пустом месте, а на базе «федерального автономного учреждения «Военно-инновационный технополис ЭРА».

Целями проекта заявлены формирование в сфере обороны эффективной системы коммуникаций в области технологий и инноваций, «сжатии инновационного цикла и повышении инвестиционной привлекательности инновационной деятельности».

По букве законопроекта, именно Минобороны будут разработаны в сотрудничестве с госорганами и Фондом перспективных исследований в соавторстве с некими научными организациями правила функционирования технополиса.

Несколько фактов о фонде

Свою историю фонд ведет с 2010 г., когда на комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики перед Минобороны сформулировали задачу представить предложения о создании структуры в области заказа и сопровождения прорывных исследований и разработок для обороны.

Фонд известен проектом портала, на котором размещаются программные модули для систем автоматизированного проектирования (САПР) и заказы на разработку программного обеспечения гербарий.рф.

Еще один громкий проект фонда — реализация научно-технического проекта по созданию в России многокубитного (не менее пятидесяти кубитов) оптического квантового симулятора на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

Из других проектов фонда можно отметить «Спасатель» — робота, способного взять на себя функции человека, например, в космосе, «Сову» — атмосферного спутника на солнечных батареях, «Кварц» — носителя информации, «Гамак» — квантовое распределение криптографических ключей, «Команда 112» — предупреждение ЧП.