В России сформирован консорциум для создания многокубитного квантового компьютера

В ходе Российского инвестиционного форума Внешэкономбанк, «ВЭБ Инновации», Фонд перспективных исследований, МГУ имени М.В.Ломоносова и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о реализации комплексного научно-технического проекта по созданию в России многокубитного (не менее пятидесяти кубитов) оптического квантового симулятора на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

Основными направлениями сотрудничества в рамках соглашения станут обеспечение ресурсной поддержки реализации проекта, координирование научно-технических задач и содействие внедрению созданных результатов. Кроме того, в рамках реализации проекта будет обеспечено развитие необходимой научно-исследовательской и технологической инфраструктуры, а также проведение консультаций, рабочих встреч и других мероприятий для постановки и выполнения прикладных задач в сфере квантовых технологий.

Согласно современным представлениям, создание квантового компьютера на 50 кубитов позволит достичь квантового превосходства: это означает, что такой компьютер будет демонстрировать вычислительную мощность, которой невозможно достичь при использовании самых современных компьютеров, оперирующих битами.

«Создавая консорциум, мы ставим перед собой амбициозную цель: объединить ресурсы лучших российских ученых, институтов развития, бизнеса и государства для решения масштабных задач в сфере квантовых технологий. Важно, что консорциум будет формироваться на принципах открытости для новых участников - научных групп, бизнес-партнеров и других организаций. Мы будем вовлекать в работу самые сильные команды, организовывать условия для их взаимодействия. Только объединив все наши возможности и усилия для решения прикладных задач в сфере квантовых технологий, мы создадим условия для того, чтобы Россия стала одним из лидеров «квантовой гонки», - сказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

«Эксперименты с квантовыми компьютерами проводятся уже сегодня, однако их вычислительные способности пока уступают возможностями привычной нам вычислительной техники, - отметил Андрей Григорьев, генеральный директор Фонда перспективных исследований. – Для достижения качественно новых, прорывных результатов необходимо развивать все существующие сегодня технологии физической реализации квантовых вычислителей. В России сегодня работают несколько научных групп, обладающих сильным научно-техническим заделом и опытом реализации практических проектов в сфере квантовых технологий. Объединение их усилий с возможностями институтов развития и государственных фондов позволит получить прикладные результаты уже в ближайшее время».

«Для того, чтобы в России росло количество конкурентоспособных компаний, создающих свой продукт на базе прорывных технологий, необходимо формировать и постоянно улучшать условия для появления и развития прикладных проектов в перспективных научных областях, - сказал Кирилл Булатов, генеральный директор компании «ВЭБ Инновации». - В рамках соглашения будут создаваться новые научные коллаборации и форматы взаимодействия между российскими организациями, работающими в сфере квантовых технологий».

Ключевыми сферами применения результатов квантовых вычислителей сегодня считаются моделирование новых промышленных материалов и фармакология: появление мощных компьютеров, работающих на новых физических принципах, позволит создавать эффективные медицинские препараты и материалы с программируемыми свойствами благодаря возможности рассчитывать их молекулярную структуру с большой точностью.