Власти запретили Нагиеву «обижать» эфирное ТВ
ФАС удовлетворила жалобу РТРС на МТС
Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрела жалобу на рекламу оператора «Мобильные телесистемы», которая была подана госпредприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и саратовским электромеханическим заводом РЭМО. ФАС посчитала жалобу обоснованной.
Как Нагиев сносит эфирную антенну с дома Исинбаевой
Поводом стала реклама спутникового телевидения от МТС. По сценарию ролика героиня, которую играет спортсменка Елена Исинбаева, живет в загородном коттедже и пытается настроить прием сигнала эфирного ТВ с помощью антенны, закрепленной с помощью мачты на крыше.
В это время к ней подходит сосед, которого играет Дмитрий Нагиев. Предложив свою помощь, сосед сносит антенну с крыши и советует переходить на спутниковое ТВ от МТС.
Чем эфирное ТВ лучше спутникового
Комиссия ФАС пришла к выводу, что в данном ролике акцент делается на недостатках эфирного телевидения, которое представляется ненадежным и устаревшим. Однако в ФАС напомнили, что с 2009 г. в России была запущена программа цифровизации телевидения.
Теперь россиянам доступны два мультиплекса (пакет из 10 каналов) в стандарте DVB-T2. Кроме того, в аналоговом телевидение доступны региональные каналы, которых нет в спутниковом вещании, отметили в ФАС.
Посчитав проведенное МТС сравнение спутникового ТВ с эфирным недобросовестным, ФАС назвала соответствующую рекламу «некорректной». Оператору грозит административный штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
«Закон не запрещает в рекламе сравнение, - отметила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной рекламы ФАС Татьяна Никитина. - Однако приведено оно должно быть таким образом, чтобы не порочить конкурента и не быть некорректным».
В пресс-службе МТС выразили удивлением тем, что возникли сомнения относительно того факта, что услуга спутникового телевидения от оператора является самой современной. «Спутниковое ТВ от МТС - это современный стандарта телевещания, передовые технологии передачи сигнала, качество Ultra HD и уйма интересных каналов», - заявили в компании.
Другие жалобы на рекламу телекоммуникационных операторов
Отметим, что жалобы на рекламу телекоммуникационных компаний являются довольно частым явлением. Так, в 2004 г. на «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») пожаловались из-за некорректного сравнения с прогнозом погоды от синоптиков. Тогда оператору удалось доказать свою правоту.