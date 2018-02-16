Власти запретили Нагиеву «обижать» эфирное ТВ

ФАС рассмотрела жалобу РТРС и признала некорректной рекламу спутникового ТВ от МТС с участием Дмитрия Нагиева и Елены Исинбаевой. В ней оператор призывает отказаться абонентов от эфирного ТВ.

ФАС удовлетворила жалобу РТРС на МТС

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрела жалобу на рекламу оператора «Мобильные телесистемы», которая была подана госпредприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и саратовским электромеханическим заводом РЭМО. ФАС посчитала жалобу обоснованной.

Как Нагиев сносит эфирную антенну с дома Исинбаевой

Поводом стала реклама спутникового телевидения от МТС. По сценарию ролика героиня, которую играет спортсменка Елена Исинбаева, живет в загородном коттедже и пытается настроить прием сигнала эфирного ТВ с помощью антенны, закрепленной с помощью мачты на крыше.

В это время к ней подходит сосед, которого играет Дмитрий Нагиев. Предложив свою помощь, сосед сносит антенну с крыши и советует переходить на спутниковое ТВ от МТС.

Чем эфирное ТВ лучше спутникового

Комиссия ФАС пришла к выводу, что в данном ролике акцент делается на недостатках эфирного телевидения, которое представляется ненадежным и устаревшим. Однако в ФАС напомнили, что с 2009 г. в России была запущена программа цифровизации телевидения.

ФАС осудила рекламный ролик МТС с Дмитрием Нагиевым и Еленой Исинбаевой

Теперь россиянам доступны два мультиплекса (пакет из 10 каналов) в стандарте DVB-T2. Кроме того, в аналоговом телевидение доступны региональные каналы, которых нет в спутниковом вещании, отметили в ФАС.

Посчитав проведенное МТС сравнение спутникового ТВ с эфирным недобросовестным, ФАС назвала соответствующую рекламу «некорректной». Оператору грозит административный штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

«Закон не запрещает в рекламе сравнение, - отметила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной рекламы ФАС Татьяна Никитина. - Однако приведено оно должно быть таким образом, чтобы не порочить конкурента и не быть некорректным».

В пресс-службе МТС выразили удивлением тем, что возникли сомнения относительно того факта, что услуга спутникового телевидения от оператора является самой современной. «Спутниковое ТВ от МТС - это современный стандарта телевещания, передовые технологии передачи сигнала, качество Ultra HD и уйма интересных каналов», - заявили в компании.

Другие жалобы на рекламу телекоммуникационных операторов

Отметим, что жалобы на рекламу телекоммуникационных компаний являются довольно частым явлением. Так, в 2004 г. на «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») пожаловались из-за некорректного сравнения с прогнозом погоды от синоптиков. Тогда оператору удалось доказать свою правоту.