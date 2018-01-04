Российский SAP внезапно остался без гендиректора

Глава подразделения SAP в СНГ покинул компанию. Свое решение он мотивирует желанием поработать в собственных проектах на бурно развивающимся российском технологическом рынке.

Уход Гонтарева

Гендиректор SAP CIS, подразделения SAP в России и странах СНГ, Павел Гонтарев ушел из компании. Об этом CNews сообщила официальный представитель SAP, сообщившая, что обязанности Гонтарева будет временно исполнять Наталия Парменова. В компании тем временем уже подыскивают нового гендиректора.

В разговоре с CNews о причинах своего ухода из SAP СНГ Павел Гонтарев сказал: «Я 12 лет отдал компании, отслужил верой и правдой SAP СНГ. Мы сделали хороший бизнес, 2017 год был отличным. Теперь время поработать на себя». Отвечая на прямой вопрос, оказался ли его уход из SAP СНГ неожиданностью для компании, Павел Гонтарев сказал: «Такие уходы нельзя готовить». Говоря о своих планах, он упомянул о перспективе стать партнером в некоем российском ИТ-бизнесе.



Свое решение «выдернуться из зоны комфорта» Гонтарев связывает с бурным ростом технологий в России, в частности, с принятием программы «Цифровая экономика».

Гонтарев в SAP

Гонтарев работает в SAP на протяжении последних 12 лет. Занимая различные позиции в области продаж и развития бизнеса, он отвечал за ряд отраслевых практик, включая энергетику, телеком, промышленность и государственный сектор. Также он лично курировал программы трансформации нескольких наиболее крупных и стратегически важных заказчиков SAP в СНГ.

Бывший гендиректор SAP в СНГ Павел Гонтарев

Позднее на позиции замгендиректора Гонтарев руководил бизнесом в странах СНГ, а также возглавлял направление по взаимодействию с государственным сектором и государственными корпорациями в России. Заняв должность гендиректора в марте 2016 г., Гонтарев стал отвечать за рост операционной эффективности, стратегическое планирование и повышение показателей деятельности компании в регионе.

37-летний Гонтарев является выпускником экономического факультета Московского государственного университета по специальности «Финансы и кредит».

Смена директоров в SAP

Отметим, что руководители в SAP СНГ меняются довольно часто. До Гонтарева компанией руководил Вячеслав Орехов. Его предшественник Виталий Постолатий покинул позицию гендиректора в январе 2013 г. спустя всего год после назначения.

До этого с июля 2011 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, ставший потом исполнительным директором ИТ-кластера «Сколково». Его предшественник в SAP, выходец из Microsoft Владислав Мартынов пробыл на своем посту с 2009 г.

После ухода Алексея Шлыкова, возглавлявшего российский SAP пять лет до марта 2007 г., в компании сменилось уже столько генеральных директоров, что «одно это говорит о том, чего стоит эта позиция», отмечал Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS (является крупным партнером SAP). «Учитывая то, что сбытовой цикл составляет обычно около года, говорить о личном вкладе конкретного главы вряд ли можно», — добавляет он.