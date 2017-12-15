Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы

Нейросеть компании Google, которая занимается распознаванием объектов на фотографиях, обнаружила восьмую планету в системе Kepler-90. Теперь это первая известная человечеству звездная система с таким же количеством планет, что и Солнечная.

Открытие Google

Искусственный интеллект Google обнаружил новую, восьмую по счету планету в системе звезды Kepler-90. Таким образом, впервые за всю историю астрономических наблюдений было доказано, что Солнечная система — не единственная система с таким большим количеством планет. Вокруг остальных известных звезд, насколько известно человечеству, вращается меньше планет. Напомним, после лишения Плутона статуса планеты в 2006 г. в Солнечной системе осталось восемь планет.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отмечает, что обнаружить планету традиционными средствами было невозможно, поскольку сигнал у нее слабее, чем у остальных планет. Для этого была использована та же нейросеть Google, которые обычно идентифицирует кошек и собак на фотографиях, пишет ресурс TechCrunch. Нейросеть проанализировала фотографии Kepler-90, собранные космической обсерваторией «Кеплер» за последние четыре года, и нашла планету.

«Мы впервые точно знаем, что Солнечная система — не единственный рекордсмен по количеству планет. Возможно где-то там есть системы с таким большим количеством планет, что наша по сравнению с ними выглядит банально», — отметил астроном Эндрю Вандерберг (Andrew Vanderburg), который по стипендии от NASA занимается исследованиями в Техасском университете.

Двойник Солнечной системы

Восьмая планета системы Kepler-90 получила название Kepler-90 i. Сама звезда Kepler-90 несколько больше и горячее Солнца, а также имеет большую массу. Она относится к классу G, расстояние от нее до Солнечной системы составляет около 2,5 тыс. световых лет. Вместе со своей системой звезда находится в созвездии Дракона.

Звездная система Kepler-90 является мини-двойником Солнечной системы

Kepler-90 i является самой маленькой планетой из всех, которые вращаются вокруг звезды. Судя по всему, на планете нет благоприятных условий для жизни. У нее скалистая поверхность, температура которой достигает 800 градусов по Фаренгейту. Это подтверждает теорию о том, что те планеты, которые находятся ближе к своей звезде, в общем и целом более мелкие и скалистые, чем удаленные планеты. Как и Земля, Kepler-90 i является третьей по степени удаленности от звезды, но вращается вокруг Kepler-90 гораздо быстрее, совершая полный оборот за 14 дней.

«Звездная система Kepler-90 — это как мини-версия нашей солнечной системы. Там есть маленькие планеты в центре, и большие планеты вокруг, но все прижаты друг другу гораздо ближе», — поясняет Вандерберг.

NASA предполагает, что в этой же системе могут быть открыты и другие планеты. Пока что искусственный интеллект Google исследовал только районы, приближенные к звезде.

Исследования «Кеплер» и Google

На счету нейросети Google уже две обнаруженные экзопланеты. Вторая — крошечная Kepler-80 g, тоже самая маленькая в своей системе. В общей сложности искусственный интеллект Google пока что проверил всего 670 звезд примерно из 200 тыс., за которыми «Кеплер» ведет наблюдение.

Космическая обсерватория «Кеплер» была размещена на орбите Земли в марте 2009 г. Ее задача — поиск экзопланет, то есть планет, вращающихся вокруг других звезд, не Солнца. Обсерватория оснащена сверхчувствительным фотометром. Чтобы обнаружить планеты, «Кеплер» фиксирует изменение в яркости звезд — звезда становятся более тусклой, когда перед ней проходит планета.

За время своей работы обсерватория обнаружила 2337 экзопланет и 4496 возможных экзопланеты. Одна из них, Kepler-452b, открытая в 2015 г., имеет такие же размеры, что и Земля.