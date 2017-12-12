От админа до ИТ-директора: Какие сегодня зарплаты у айтишников в Москве

В большой компании директор по ИТ может получать до 600 тыс. руб. в месяц, сисадмин — до 160 тыс. руб. в месяц, а разработчик — до 180 тыс. руб. в месяц.

Зарплата директора по ИТ

Директор по ИТ в Москве и Московской области может получать до 600 тыс. руб. в месяц — если он имеет более 4 лет опыта работы, и трудоустроен в компании, где численность штата превышает 1000 человек. В этом случае его зарплата может варьироваться от 300 до 600 тыс. руб. Для компаний численностью от 200 до 1000 человек зарплата ИТ-директора составляет порядка 250-350 тыс. руб.

Зарплата на этой должности выше всего в сфере ИТ-банкинга: зарплатная вилка ИТ-директора с опытом работы более 4 лет составляет здесь от 240 до 350 тыс. руб. в небольшой компании. В интернет-компаниях и предприятиях e-commerce директор по ИТ с аналогичным опытом работы получает от 230 до 350 тыс. руб., а в сфере разработки и системной интеграции — от 200 до 300 тыс. руб. Минимальная зарплата ИТ-директора, имеющего опыт работы менее 4 лет, начинается от 160 тыс. руб. даже при небольшом количестве сотрудников в компании.

К таким выводам пришли аналитики рекрутингового агентства Hays, опубликовавшие результаты исследования Hays Salary Guide 2017. Данные были получены от клиентов агентства. Как поясняет Hays, «это в основном крупные российские и международные компании», «лидеры рынка».

Системные администраторы

Системный администратор с опытом работы от 4 лет получает от 80 до 120 тыс. руб., если он работает в компании, штат которой насчитывает менее 200 человек. В компаниях с численностью сотрудников от 200 до 1000 человек системный администратор с таким же опытом получает 120-160 тыс. руб.

Рекрутинговое агентство подсчитало, сколько получают московские айтишники

В компаниях, штат которых насчитывает более 1000 сотрудников, системный администратор, как правило, отвечает за какое-то одно направление. При этом для системного администратора Windows вилка при таком количестве сотрудников составляет от 140 до 180 тыс. руб. У системного администратора Unix зарплата несколько выше — от 140 до 190 тыс. руб. Системные администраторы, не имеющие 4 лет опыта работы, могут претендовать на оклады начиная от 60 тыс. руб.

Зарплаты разработчиков

По данным Hays, разработчик с опытом работы более 4 лет в компаниях с численностью персонала до 200 человек получает 100-140 тыс. руб., в компаниях с количеством сотрудников от 200 до 1000 человек — 120-170 тыс. руб., а в компаниях со штатом свыше 1000 человек его зарплата составляет от 120 до 180 тыс. руб. Разработчик с опытом работы менее 4 лет может претендовать на оклад начиная от 70 тыс руб.

Разработчик сайтов и веб-порталов с опытом работы от 4 лет получает в компаниях с численностью персонала от 200 до 1000 человек зарплату в 120-140 тыс. руб. Для компании со штатом свыше 1000 человек его зарплата составляет 130-150 тыс. руб. Веб-разработчик с меньшим опытом работы может претендовать на зарплату от 60 тыс. руб.

Мобильные разработчики, как правило, востребованы только в компаниях с численностью персонала более 1000 человек. При наличии опыта работы свыше 4 лет они получают от 160 до 220 тыс. руб. При опыте работы менее 4 лет зарплата составляет 100-160 тыс. руб.

Имеющий опыт работы свыше 4 лет разработчик ABAP — языка SAP — получает в компании численностью 200-1000 человек зарплату от 120 до 180 тыс. руб. Если штат компании насчитывает более 1000 сотрудников, зарплата увеличивается до 120-220 тыс. руб. Не имея 4 лет опыта работы, ABAP-разработчик может получать от 75 тыс. руб. в месяц.

Безопасность

Специалист по информационной безопасности с опытом работы свыше 4 лет получает от 100 до 130 тыс. руб. в компании с численностью сотрудников 200-1000 человек. В более крупных компаниях его зарплата составляет 100-150 тыс. руб. Начинающий ИБ-специалист может рассчитывать на зарплату от 60 тыс. руб.

Должность руководителя отдела информационной безопасности, как правило, присутствует только в компаниях, штат которых насчитывает более 1000 сотрудников. Для специалиста с опытом работы более 4 лет зарплата на этой должности составляет от 200 до 240 тыс. руб. Имея меньший опыт работы, специалист вправе рассчитывать на зарплату от 180 тыс. руб.

Другие должности

Администратор баз данных, имеющий опыт работы более 4 лет, получает порядка 100-150 тыс. руб. в компании, где численность персонала составляет от 200 до 1000 человек. Если штат превышает 1000 человек, зарплата повышается до 120-170 тыс. руб. Администратор баз данных, не имеющий 4 лет опыта работы, получает в месяц от 60 тыс. руб.

Консультант SAP в компаниях с численностью штата 200-1000 человек получает от 120 до 160 тыс. руб. При большей численности штата его зарплата составляет 140-210 тыс. руб. Не имея 4 лет опыта работы, консультант SAP может получать от 80 тыс. руб.

Аналитик BI в компании с численностью персонала 200-1000 человек получает 150-180 тыс. руб., если он имеет опыт работы от 4 лет. Для более крупных компаний зарплата составляет 150-200 тыс. руб. Начинающий аналитик BI может рассчитывать на зарплату от 100 тыс. руб.

Основные тренды на рынке

Hays отмечает, что в отечественной ИТ-отрасли не распространено трудоустройство по контракту — большинство специалистов предпочитает ставку, даже если она рассчитывается исходя из более низких расценок. Относительной популярностью контракты пользуются только в среде разработчиков.

Компании, которые не могут предложить соискателем конкурентоспособную зарплату, перемещают сотрудников из регионов. Во многих компаниях распространена практика переманивания опытных сотрудников у конкурентов, даже если их приходится переобучать под особенности собственного продукта. От специалиста в ИТ-отрасли требуется умение работать быстро, способность выдерживать высокие нагрузки и тенденция к постоянному саморазвитию.

В 2017 г. трендовыми направлениями были большие данные, распознавание голоса и развитие искусственного интеллекта. В 2018 г. отрасли понадобится руководители проектов, имеющие навыки развития продуктов, а также специалисты в сфере финтеха, полагает Hays.

По словам Анны Ивановой, управляющего консультанта направления ИТ Hays, растет спрос на специалистов, которые работают на стыке ИТ и бизнеса — так называемых ИТ бизнес-партнеров или ИТ бизнес-аналитиков. Иванова также отмечает, что при найме сотрудника на позицию, где ему придется много взаимодействовать с клиентами, работодатели больше внимания обращает на личностные качества, а не на навыки работы с определенными технологиями.