Российский рынок ПК показал в III кв. 2017 г. рост на 9,8%, если говорить о количестве поставленных устройств. До этого рост был отмечен также в I и II кварталах. Лидером рынка является компания HP Inc.

Итоги квартала

В III кв. 2017 г. в Россию было поставлено около 1,3 млн настольных и портативных ПК, что на 9,8% больше аналогичного показателя за 2016 г. К такому выводу пришла компания IDC, обнародовавший результаты исследования IDC PC Quarterly Tracker.

Лидером российского рынка ПК по итогам квартала стала компания HP Inc., на долю которой приходится 20,2% всех поставленных устройств. Второе место занимает Lenovo, организовавшая 18,7% поставок. На третьем месте находится Acer с долей в 17,1%. Также в первую пятерку входят ASUS и Dell — на них приходится 10,2% и 7% всех поставленных в Россию ПК.

Десктопы и ноутбуки

Всего по итогам квартала в Россию было отгружено 458 тыс. настольных ПК, что на 29% больше, чем год назад. Тройку лидеров в этом сегменте составили HP Inc., Lenovo и Acer. За ними идут iRU и DEXP на четвертом и пятом местах соответственно. Годовой рост поставок моноблоков на российский рынок составил в штуках 88,6%. IDC отмечает положительную динамику отгрузки игровых и коммерческих ПК, а также ультратонких ноутбуков — поставки этих устройств растут несмотря на общую слабость рынка.

Российский рынок ПК растет третий квартал подряд

Кроме того, в минувшем квартале в Россию было завезено 817 тыс. ноутбуков, что на 1,3% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Лидером в этом сегменте стала компания HP Inc. Сразу за ней идут Lenovo, Acer, ASUS и Dell.

Комментарий эксперта

По словам старшего аналитика IDC Россия Натальи Виноградовой, росту рынка ПК способствует восстановление экономики, последовавшее за двухлетним спадом, а также ее прогнозируемый рост по итогам 2017 г. В свою очередь, на экономику положительно влияют сегодняшние цены на нефть и стабилизация финансового положения в стране. По оценке Виноградовой, прогресс восстановления будет замедляться санкциями и неблагоприятной демографической ситуацией, однако даже с учетом этих факторов можно рассчитывать на умеренный рост в среднесрочной перспективе, что положительно повлияет на рынок ПК.

В то же время, увеличение доходов населения происходит минимальными темпами и такое положение вещей сохранится еще какое-то время. Это заставляет потребителей быть осторожными в покупке ПК, отмечает Виноградова.

Динамика рынка в 2017 году

Положительная тенденция на российском рынке ПК наблюдалась и в предыдущих кварталах. Например, во II кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено около 1,2 млн ПК, что на 4,6% больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом поставки настольных компьютеров выросли на 32,1% и достигли 435 тыс. устройств, а поставки ноутбуков составили 767 тыс. устройств, что на 6,5% меньше аналогичного показателя за предыдущий год.

В I кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено 971 тыс. ПК, что на 18,3% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Количество настольных ПК при этом составило 375 тыс., что на 4,5% меньше показателя за прошлый год. Однако при этом за квартал на рынок поступило 596 тыс. ноутбуков, что на 39,3% больше прошлогоднего результата.

Напомним, аналитики разошлись в оценке мирового рынка ПК по итогам I кв. 2017 г. По данным IDC, рынок показал рост впервые за пять лет, а по данным Gartner, было отмечено продолжение спада в поставках. Эксперты также не сошлись во мнении, кого следует считать лидером рынка — HP Inc. или Lenovo.