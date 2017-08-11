Российский рынок ПК устремился к докризисному уровню

Поставки ПК в Россию показали в минувшем квартале годовой рост на 4,6%. Эксперты объясняют это укреплением рубля на фоне подорожания нефти. При этом рынок десктопов вырос больше чем на треть, моноблоков — почти в три раза, а вот в сегменте ноутбуков был зафиксирован спад.

Российский рынок ПК

Во II кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено около 1,2 млн персональных компьютеров, включая настольные ПК и ноутбуки. Это на 4,6% больше аналогичного показателя за прошлый год. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты исследования IDC PC Quarterly Tracker. Таким образом, рынок вернулся к положительной динамике после длительного спада, что было отмечено также и в предыдущем квартале.

Лидером российского рынка ПК по итогам квартала стала компания HP Inc., которая поставила 20,1% всех ПК. Вторую строчку рейтинга занимает Lenovo с долей рынка 19,7%. На третьем месте находится Acer, которая контролирует 18,4% рынка. Далее следуют Asus и Dell с долей рынка 12% и 5,2% соответственно. В I кв. 2017 г. пятерка лидеров имела тот же состав, но HP Inc. занимала второе место, а Lenovo — первое.

По словам Натальи Виноградовой, старшего аналитика IDC Россия, российский рынок ПК обязан своей положительной динамикой стабилизации курса рубля, вызванной подорожанием нефти. Снижение инфляции замедлило уменьшение доходов потребителя, был зафиксирован рост зарплат. В результате спрос на ПК несколько оживился, однако в целом продолжает оставаться слабым. И тем не менее, по словам Виноградовой, коммерческий сегмент начинает закупать настольные ПК в объемах, близких к тем, которые наблюдались до кризиса.

Результаты по сегментам

В минувшем квартале поставки настольных компьютеров на российский рынок выросли на 32,1% и достигли 435 тыс. устройств. Первое место среди поставщиков десктопов занимает HP Inc., на втором находится Lenovo, за ней идут Acer, iRU и Depo Computers.

Российский рынок ПК вернулся к положительной динамике

Поставки моноблоков выросли в минувшем квартале на 165,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Поставки ноутбуков в минувшем квартале составили 767 тыс. устройств, что на 6,5% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Лидером этого сегмента стала компания Lenovo, за ней идут HP Inc., Acer, Asus и Dell. По словам Виноградовой, спрос на ноутбуки снижается в следствие роста популярности смартфонов, а также потому, что пользователи не спешат обновлять купленные ранее устройства.

Мировой рынок

По данным IDC, мировые поставки ПК во II кв. 2017 г. составили 60,5 млн устройств, что на 3,3% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Спад вызван дефицитом некоторых компонентом, в первую очередь памяти и твердотельных накопителей.

Лидером глобального рынка второй квартал подряд является HP Inc., которая поставила в минувшем квартале 23% всех ПК в мире. Вторую строчку рейтинга занимает Lenovo, которая контролирует 20,5% рынка. Dell с долей 17,1% получила третье место, за ней идут Apple и Asus, которые контролируют 7,2% и 6,8% рынка соответственно.

Напомним, аналитики разошлись в оценке мирового рынка ПК по итогам I кв. 2017 г. По данным IDC, рынок показал рост впервые за пять лет, по данным Gartner, было отмечено продолжение спада в поставках. Эксперты также не сошлись во мнении, кого следует считать лидером рынка — HP Inc. или Lenovo.