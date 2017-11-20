Объявлена дата окончательных «похорон» BIOS

Компания Intel намерена отказаться от поддержки BIOS к 2020 г. Четвертая версия интерфейса UEFI под названием Class 3 будет лишена возможности работать с системами и устройствами, требующими наличия этого набора микропрограмм. На практике это означает отказ от 16-битных и 32-битных ОС.

Смерть BIOS

Intel намерена полностью отказаться от поддержки унаследованного набора микропрограмм BIOS к 2020 г., о чем уже предупреждены производители материнских плат. Компания сообщила об этом на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе, Тайвань. По словам представителя Intel Брайана Ричардсона (Brian Richardson), к этому времени поддержка BIOS будет полностью удалена из клиента и дата-центра компании.

Технически отказ от BIOS выразится в том, что Intel будет использовать интерфейс UEFI Class 3 или выше, который наследие BIOS уже не поддерживает, в отличие от версий Class 0, Class 1 и Class 2. Это означает потерю режима загрузки CSM, присутствующего в наследии BIOS. С утратой CSM на устройствах перестанут запускаться 16-битные ОС, которые применяются в диагностике жестких дисков и для некоторых других целей. Также невозможно будет запустить 32-битные версии Windows, в том числе 32-разрядную Windows 7. Однако 32-битные программы по-прежнему можно будет запускать в 64-битных версиях Windows, используя специально для этого предназначенную подсистему WoW64.

Модуль CSM необходим и для работы десктопных дистрибутивов Linux. Если говорить об аппаратуре, без поддержки BIOS не смогут работать устаревшие сетевые адаптеры, адаптеры RAID и видеокарты.

Начиная с версии Class 3 интерфейс UEFI не поддерживает BIOS

При этом Intel обещает, что в отсутствие BIOS уровень безопасности систем возрастает, поскольку появится возможность перманентно использовать режим Secure Boot. Он и будет производить проверку наличия UEFI Class 3. Однако его применение не является обязательным, что сохраняет пользователям возможность запуска неподписанных дистрибутивов Linux на ПК с UEFI.

Для чего нужен BIOS

Базовая система ввода-вывода (BIOS) — это набор микропрограмм для начальной загрузки компьютера, которая имеет место после включения питания и до запуска ОС и других программ. В BIOS реализован API для взаимодействия с внутренними устройствами компьютера и внешней аппаратурой. На современные компьютеры устанавливается интерфейс UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), однако поддержка BIOS сохраняется на случай использования 16-битных программ через CSM (Compatibility Support Module).

BIOS представляет собой набор микропрограмм для IBM-PC-совместимых устройств — то есть, фактически, совместимых с первым 16-битным процессором Intel, выпущенным в 1978 г. и послужившим основой для архитектуры x86. Например, набор микропрограмм для архитектуры компьютеров архитектуры SPARC будет называться PROM или Boot.