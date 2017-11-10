Рассекречены характеристики крохотных компьютеров Fujitsu

Стали известны характеристики мини-компьютеров Fujitsu Futro S540, S740 и S940, которые будут базироваться на процессорах Intel Gemini Lake. Они выйдут одновременно с Q940, способным считывать рисунок вен пользователя.

Futro S540, S740 и S940

Компания Fujitsu намерена выпустить на рынок линейку так называемых тонких клиентов, то есть малогабаритных компьютеров Futro S540, S740 и S940. Устройства будут созданы на основе грядущего поколения чипов Intel Gemini Lake, которое производитель намерен представить до конца 2017 г. В одной модели аппаратной базой послужит 2-ядерный Celeron J4005, в других — 4-ядерные Celeron J4105 и Pentium J5005. За графику будет отвечать десятое поколение контроллеров Intel HD Graphics.

Объем оперативной памяти Futro будет составлять до 16 ГБ, тип памяти — DDR4-2400. Постоянная память M.2 будет иметь объем до 128 ГБ. Также устройства получат сетевой контроллер на 1 гигабит и Wi-Fi-адаптер, рассчитанный на работу со стандартом 802.11ас. Предусмотрены порты USB Type-C (для модели S940), USB 3.0, USB 2.0 и DisplayPort. Объем мини-компьютеров составит около 0,87 литра.

Специально для корпоративных нужд все модели оптимизированы для работы с приложениями видеоконференцсвязи Skype for Business для Windows 10 Enterprise IoT и Cisco VXME и Avaya для eLux.

Особенности моделей 940

В модели S940 будет реализована опция Power over Ethernet, обеспечивающая передачу электроэнергии устройству по витой паре кабелей через Ethernet. Это должно уменьшить загромождение рабочего места шнурами и кабелями. Кроме того, в S940 можно будет поставить графическую карту, рассчитанную на подключение нескольких мониторов, что обеспечит возможность работы на устройстве сразу нескольких корпоративных пользователей.

Тонкий клиент Fujitsu Futro S540

Одновременно с указанными моделями компания выпустит мини-компьютер Futro Q940, в котором будет реализована технология идентификации пользователя по рисунку вен PalmSecure. Бесконтактный сенсор будет считывать уникальный узор вен с ладони пользователя. Предполагается, что это поможет защитить корпоративную информацию.

Продажа Fujitsu

Несколько дней назад компания Lenovo сообщила, что намерена приобрести бизнес Fujitsu по производству ПК, причем стоимость покупки максимально может достигнуть $269 млн. Из них $157 млн будут сразу выплачены наличными, остальная сумма — в зависимости от успехов купленной компании в срок до 2020 г. К Lenovo перейдет 51% акций бизнеса Fujitsu, ещё 5% отойдет Банку развития Японии. Совместное предприятие должно получить название Fujitsu Client Computing.

Еще в октябре 2016 г. Fujitsu и Lenovo сообщили о заключении стратегического партнерства по производству ПК, начиная с исследований и заканчивая сборкой. Перед этим от них ожидали объявления о слиянии ПК-бизнеса. Спад продаж заставил Fujitsu выделить производство ПК в отдельное предприятие в феврале 2016 г. После этого компания начала искать возможности для его укрупнения, однако переговоры о слиянии с ПК-подразделениями японских компаний Toshiba и Vaio не увенчались успехом, поскольку участники по-разному видели условия сделки.