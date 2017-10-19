ФСБ арестовала главного ИТ-конструктора МВД

Арестован главный конструктор информсистемы обеспечения деятельности МВД — врио начальника НПО «Специальная техника и связь» МВД Андрей Нечаев. Его подозревают в получении «откатов» от подрядчиков создания курируемой им ИТ-системы.

Арест ИТ-конструктора МВД Андрея Нечаева

Басманный суд Москвы заключил под стражу главного конструктора информсистемы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД — врио начальника НПО «Специальная техника и связь» (СТиС) МВД Андрея Нечаева. Информация о проведении судебного заседания 18 октября 2017 г. в 16:30 по московскому времени размещена на сайте служителей Фемиды.

Нечаеву инкриминируются нарушения части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы — в корыстных целях с тяжкими последствиями. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, на данный момент Нечаев заключен под стражу на два месяца — до 17 декабря 2017 г. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, чиновник был задержан утром 17 октября оперативниками ФСБ и доставлен в Следственный комитет России. Источники “Ъ” сообщили, что сотрудники управления «М» ФСБ в течение полугода проверяли деятельность СТиС.

Подоплека расследования

По данным “Ъ”, злоупотребления, которые вменяются в вину Нечаеву, связаны с ИСОД МВД — ведомственным программно-аппаратным комплексом, включающем в себя несколько подсистем. На их создание было заключено несколько крупных госконтрактов. Уложиться в сроки подрядчики министерства не смогли, отмечают собеседники “Ъ”, но все работы были оплачены, так как в противном случае в конце года неизрасходованные деньги пришлось бы возвращать в бюджет. По версии участников расследования, Нечаев и «другие неустановленные следствием лица» могли злоупотреблять, получая в том числе крупные «откаты» от исполнителей работ.

ФСБ подозревает ИТ-компании в «откатах» арестованному главному ИТ-конструктору МВД

Определенные вопросы у проверяющих и следствия, по данным “Ъ”, уже появились к замминистра внутренних дел Александру Махонову, по протекции которого Нечаев был принят в СТиС. С 2012 по 2015 гг. Махонов возглавлял департамент ИТ, связи и защиты информации МВД и был непосредственным куратором СТиС.

Финансовые масштабы ИСОД и исполнители работ по ней

ИСОД МВД — это совокупность используемых в министерстве автоматизированных систем обработки информации, программно-аппаратных комплексов и программно- технических средств, систем связи и передачи данных. Цель создания ИСОД заявлена как повышение уровня информационно-аналитического обеспечения МВД.

Беглый анализ сайта госзакупок показывает, что в 2014-2017 гг. МВД и СТиС заключило ряд контрактов, связанных с развитием ИСОД на общую сумму не менее 6 млрд руб.

Так, в июле-августе 2014 г. СТиС провела закрытый конкурс на создание ИСОД с начальной ценой контракта в 1,44 млрд руб. Финальная сумма договора и его исполнитель неизвестны. Возможно с этим контрактом связана заказанная в октябре 2014 г. от имени НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина составная часть опытно-конструкторской работы по линии ИСОД за 949 млн руб. Единственно возможным поставщиком тогда была определена компания «Эдвансед трансформейшн консалтинг».

В июле 2014 г. МВД подписало контракт с компанией «Аквариус» на поставку для системы автоматизированных рабочих мест на 907,5 млн руб. В октябре 2014 г. МВД закупилось для ИСОД лицензиями на ПО Microsoft на 469,7 млн руб. у «Ланита», ставшего победителем тематического аукциона.

В октябре-декабре СТиС провела закрытый конкурс на развитие ИСОД со стартовой ценой лота в 1,47 млрд руб. Цена контракта и поставщик также неизвестны.

В октябре 2014 г. МВД закупило для ИСОД оборудование у компании «Стройконтракт-Л» на 133,4 млн руб. В середине 2016 г. МВД приобрело оборудование для дооснащения ЦОДа ИСОД у компании «Крафтвэй» за 986,5 млн руб. В октябре 2016 г. контракт на поставку аналогичного оборудования за 222 млн руб. был подписан с Институтом электронных управляющих машин им. И. С.Брука — одним из соразработчиков отечественных процессоров «Эльбрус».

И еще один контракт МВД по той же тематике ближе к концу 2016 г. достался «Крафтвэй» за 417,9 млн руб. В сентябре 2016 г. МВД подписало договор на поставку оборудования дооснащения программно-технических комплексов единого информационного пространства ИСОД с компанией «Философия.ИТ» за 118,6 млн руб.

В мае 2017 г. СТиС законтрактовалась с компанией «СМАРТ.технологии» на 298,4 млн руб. на поставку оборудования для дооснащения ЦОДа ИСОД.