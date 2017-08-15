Правительство заставит «Яндекс», Mail.Ru и Сбербанк строить «Цифровую экономику» России

Правительство начало определяться с управлением принятой недавно госпрограммы «Цифровая экономика». Будет создана подкомиссия при Правительстве, центры компетенции в сфере кадров и нормативного регулирования, а также совещательный орган, в который войдут представители крупного ИТ-бизнеса и госкорпораций.

Управленцы для «Цифровой экономики»

Для оперативного управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» будет создана подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Сообщение об этом появилось на сайте Правительства.

Чиновники напоминают, что рассматриваемая программа была утверждена правительственным распоряжением от 28 июля 2017 г. №1632-р.

Теперь подписанным распоряжением был утвержден персональный состав подкомиссии. Она включила представителей федеральных госорганов, Аппарата Правительства и Администрации Президента России, Агентства стратегических инициатив, Аналитического центра при Правительстве России.

Правительство назначило управленцев «Цифровой экономики»

Возглавит подкомиссию первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Максим Акимов.

Госпрограмма и крупный бизнес с госкорпорациями

Сегодня же на совещании о реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» глава Правительства Дмитрий Медведев рассказал о том, каким образом в проект будут вовлечены госкорпорации и крупный бизнес. «Наши крупные компании активно помогают инновационным стартапам и небольшим предприятиям, — отметил Медведев. — Чтобы структурировать эту работу, мы планируем создать автономную некоммерческую организацию “Цифровая экономика”».

В ее состав, по словам главы Правительства, готовы войти «Ростех», «Росатом», Сбербанк, «Ростелеком», фонд «Сколково», Агентство стратегических инициатив, «Яндекс», Mail.Ru, «Рамблер» и др. «Новая организация будет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы “Цифровая экономика”, оценивать эффективность реализации этой программы. И будет совещательным органом управления, определяющим некоторые стратегические моменты и, конечно, технику», — пояснил Медведев.

Центры компетенции

Как сообщил Медведев, в России в рамках проекта будет сформировано пять центров компетенций. Они станут базовыми площадками, на которых вместе с другими представителями бизнеса, государства и научной среды будут развиваться такие направления как кадры и нормативное регулирование.

«Кстати, это, может быть, сложнейшая история, потому что не так трудно все это описать в концепциях и даже, как ни странно, создать какой-то новый технологический продукт, как все это описать в нормативных выражениях и протолкнуть через горнило исполнительной власти — мы это прекрасно понимаем, — отметил премьер-министр. — И здесь нужно будет идти на компромиссы, проявлять разумную договороспособность, для того чтобы подобного рода нормативная среда возникла».

В понимании Медведева, речь идет и о создании технологических заделов, и об инфраструктуре, и о поддержании информационной безопасности, потому что это «оборотная сторона вообще всей современной, новой экономики, основанной на “цифре”».

«Естественно, это не означает, что мы каких-то лидеров тут себе сами придумали, — добавил глава Правительства. — Лидеры меняются, технологический рынок открыт, поэтому и работать здесь могут все, кто пожелает».