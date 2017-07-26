Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют

Американские регуляторы требуют, чтобы цифровые аналоги акций торговались с соблюдением того же законодательства, что и обычные акции. К такому мнению они пришли, расследуя деятельность компании, которая продавала виртуальные бумаги за криптовалюту и была ограблена хакерами.

Решение SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена подвести под действие американского законодательства о ценных бумагах операции типа первоначального предложения монет (ICO) и продажи токенов. К ICO бизнес прибегает для привлечения инвестиций посредством криптовалют, а токены являются виртуальным аналогом акций.

Не важно, являются ли участники сделки традиционными или «виртуальными» организациями, осуществляется ли покупка бумаг за доллары или биткоины, и как фиксируется сделка — как обычно или через блокчейн — это будет считаться операцией с ценными бумагами, которую следует выполнять в законном порядке. Свои действия SEC поясняет заботой о безопасности игроков рынка во время использования инновационных способов привлечения капитала.

Расследование по делу DAO

SEC официально предупредила рынок о нововведениях в отчете о расследовании по делу Децентрализованной автономной организации (DAO), который вывесила на своем сайте. Расследование показало, что DAO продавала токены за криптовалюту Ether, не регистрируя эти сделки как операции с ценными бумагами. При этом компания позиционировала себя как краудфандинговый проект, но и этому законодательству не соответствовала — у нее не было ни дилера, ни портала для привлечения средств, зарегистрированных регуляторными органами.

SEC приравняла покупку токенов за биткоины к покупке акций за доллары



SEC обратила внимание на деятельность DAO после того, как сеть компании была взломана хакерами в июне 2016 г. На тот момент в распоряжении DAO находились собранные ею средства на сумму около 7,9 миллиона монет Ether, то есть общей стоимостью более $132 млн. Средства были выручены от продажи токенов и должны были пойти на венчурные инвестиции. Хакерам удалось похитить часть монет, что вызвало обвал Ether.

SEC не выдвигает обвинений против DAO, но предупреждает, что токены — это ценные бумаги, поэтому и они, и биржи, где они торгуются, должны соблюдать американские федеральные законы о ценных бумагах.

Сбой в работе BTC-E

Одновременно с сообщением SEC владельцев криптовалют потрясла другая новость — при невыясненных обстоятельствах остановилась работа крупнейшей криптовалютной биржи BTC-E. Доступ к сайтам btc-e.nz и btc-e.com стал невозможен примерно с 13:50 вчерашнего дня, и биржа не функционирует до сих пор. В соцсети Twitter представители BTC-E пояснили, что в дата-центре биржи проводятся технические работы. Вечером администрация BTC-E уточнила, что работы «близки к завершению», однако биржа не работает до сих пор.

Некоторые пользователи Twitter высказывают мнение, что BTC-E была взломана, а часть средств в кошельках — украдена. Предположительно, был ограблен кошелек, в котором находилось более 66 тыс. биткоинов. Потери оцениваются в $169 млн. Пользователи Reddit также высказываются в пользу версии с ограблением, но не исключают что биржа просто закрылась. BTC-E начала работу в 2011 г., большинство ее посетителей — русскоязычные пользователи интернета.