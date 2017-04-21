Microsoft, Amazon и Google начали ценовую войну за облака

За последние 12 месяцев расценки на использование облачных хранилищ снизились на 14%, а на виртуальные машины – всего на 5%. Процесс уценки хранилищ запустила в III кв. 2016 г. компания IBM SoftLayer, Microsoft, Amazon и Google присоединились. В следующие 18 месяцев будут стремительно дешеветь хранилища и базы данных, считают аналитики.

Новое поле войны

Microsoft, Amazon и Google готовы начать новую ценовую войну в секторе облачных услуг. Если раньше игра на понижение цен велась в основном в сегменте виртуальных машин, то теперь будут снижаться цены на хранилища и базы данных. Процесс продолжится следующие 18 месяцев. К такому выводу пришла исследовательская компания 451 Research, опубликовавшая результаты анализа цен на облачные услуги.

За последние 12 месяцев тарифы на использование хранилищ снизились в среднем на 14%, отмечает 451 Research. Для сравнения – за этот же период цены на виртуальные машины упали всего на 5%. Резкое снижение цен на хранилища началось в III кв. 2016 г., первыми подешевели услуги IBM SoftLayer. Вслед за этим цены на хранилища снизили Amazon, Google и, наконец, Microsoft. Следующим полем ценовой войны станут базы данных, считает 451 Research.

«Это первая большая ценовая война за пределами сегмента облачных вычислений. Это говорит о том, что хранилища становятся мейнстримом», – отмечает Жан Ателсик (Jean Atelsek), аналитик цифровой экономики в 451 Research. Несмотря на то, что виртуальные машины давно стали жертвами игры на понижение цен, они по прежнему остаются рентабельными, их доходность оценивается в 30%.

Цена и качество

Лучшим облачным провайдером по соотношению цена-качество остается компания 1&1. К такому выводу пришла исследовательская фирма Cloud Spectator, проанализировавшая в феврале качество услуг в секторе IaaS («инфраструктура как услуга») в США. Если обозначить результат 1&1 как 100 баллов, то на ее фоне соотношение цена-качество у Google оценивается в 48 баллов, у Microsoft – в 27 баллов, у Amazon – в 24 балла.

В следующие 18 месяцев на облачном рынке разразится новая ценовая война

«В 2017 г. обнаружилось значительное расхождение между ценой, производительностью и надежностью IaaS у крупнейших облачных провайдеров. Более чем когда либо корпоративные клиенты рискуют значительно переплатить, когда дело доходит до выбора подходящего облачного продукта и вендора», – отмечает Кенни Ли (Kenny Li), гендиректор Cloud Spectator.

Ценовые войны в облачном бизнесе

Значительное снижение цен на те или иные услуги от крупных облачных провайдеров – явление нередкое. Например, в начале апреля Microsoft объявила о снижении тарифов на использование своих виртуальных машин L-Series, которые являются частью облачной системы Azure. Стоимость использования машин с объемом SSD-памяти в 5,6 ТБ была урезаны на 60-69%. Компания не скрывает, что снижает цены для того, чтобы ее тарифы не очень отличались от предложений Amazon, лидера облачного рынка.

Крупная ценовая война в облачном бизнесе разразилась в 2014 г. В феврале Amazon урезала цены на стандартное хранилище Amazon Simple Storage Service на 6-22%, в зависимости от объема хранилища, а Amazon Elastic Block Store – на 50%. Сразу вслед за этим Microsoft снизила стоимость дискового пространства для BLOB-объектов до 20%, а стоимость хранения страничных BLOB-объектов при использовании локально избыточного хранилища – на 28%. Кроме того, Microsoft сделал более доступными транзакции с хранилищами, цена была снижена на 50%