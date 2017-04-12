Власти хотят вернуть в Рунет торговлю алкоголем

Администрация Президента одобряет предложение Ассоциации компаний интернет-торговли о легализации дистанционных продаж алкоголя. Однако, на такого рода торговлю будет наложен целый ряд ограничений.

Легализовать интернет-торговлю алкоголем

В распоряжении CNews оказались рукописные замечания сотрудника Администрации Президента России (АП) к проекту дорожной карты «Интернет+торговля», подготовленному Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) для Игоря Щеголева, помощника Президента России. После утверждения этот документ будет представлен Владимиру Путину.

В числе прочего АКИТ предлагает легализовать интернет-торговлю алкоголем. В 2007 г. с принятием Правил дистанционной торговли, этот вид деятельности был запрещен. А с 2014 г., после запрета продаж алкоголя в ночное время, Роскомнадзор по решениям региональных судов стал активно блокировать интернет-магазины, работающие по ночам.

Несмотря на это, подпольная интернет-торговля алкоголем процветает, отмечают в АКИТ: ее ежегодный прирост составляет 29%, и это самый быстрорастущий сегмент дистанционных продаж.

Сотрудник АП, оставивший на полях дорожной карты рукописные комментарии, согласился с тем, что дистанционные продажи алкоголя следует легализовать, но необходимо проработать ограничения торговли спиртным после 23:00 в зависимости от региона.

Продавать алкоголь только при предъявлении паспорта и банковской карты

В АКИТ пояснили CNews, что Ассоциация уже разработала план ограничений дистанционных продаж алкогольной продукции. Каждый интернет-магазин должен быть подключен к Единой государственной автоматизированной системе продажи алкогольной продукции (ЕГАИС).

Предлагаемая схема контроля за дистанционными продажами спиртного

При переходе на сайте интернет-магазина в раздел алкогольной продукции на экране у покупателя появится всплывающее окно (pop-up), где его предупредят о вреде алкоголя и потребуют подтвердить, что возраст покупателя превышает 18 лет.

Далее покупателю покажут каталог алкогольной продукции. При выборе способа оплаты покупателя предупредят о необходимости предъявить документ, удостоверяющий личность, и сообщат, что оплата возможна только банковской картой при предъявлении курьеру.

Оплата банковской картой на сайте или наличными курьеру будет недоступна, также будет отсутствовать возможность оплаты бонусными баллами. Если покупатель будет настаивать на таких способах оплаты, то алкоголь будет исключен из его корзины. В то же время, если покупатель оформляет разную продукцию, то он сможет ее разделить: алкоголь можно будет оплачивать только путем предъявления банковской карты курьеру, остальные товары можно будет оплатить иным способом.

При заказе через call-центр будет действовать аналогичная процедура: оператор предупредит о вреде алкоголя и о необходимости предъявить документ, удостоверяющий личность. Перед отгрузкой алкоголя на складе интернет-магазина с него будет считан штрих-код акцизной марки, сам товар будет упакован в отдельный пакет.

Ограничения по времени и месту

Курьер, доставляющий алкоголь, должен будет удостовериться, что дата, время и место доставки алкогольной продукции не противоречат законодательству. То есть не допускается продажа алкоголя в ночное время, в определенные дни (например, 1 сентября), а также в определенные места (образовательные и медицинские учреждения и т.п.). Также будут соблюдаться и иные ограничения, накладываемые законодательством субъектов Федерации.

Фрагмент дорожной карты «Интернет+торговля» о легализации дистанционной торговли алкоголем

и одобрительные рукописные пометки сотрудника Администрации Президента

Курьер должен будет проверить документ, удостоверяющий, что возраст покупателя превышает 18 лет, и получить его банковскую карту. Возможность оплатить алкогольную продукцию наличными будет заблокирована на терминале курьера.

Если покупатель откажется предъявлять банковскую карту, курьер изымет алкоголь из его заказа. Терминал курьера должен быть оборудован 2D-сканером (встроенным или внешним) с подключением к интернету.

Контроль возврата

Курьеру необходимо будет просканировать штрих-код подаваемой им алкогольной продукции и передать соответствующую информацию установленному у интернет-магазина универсальному транспортному модулю ЕГАИС. В случае получения одобрения терминал распечатает QR-код (терминал должен иметь соответствующую возможность) и продажа будет осуществлена, а информация об этом будет передана в ЕГАИС.

В случае возврата товара на складе будет проведено считывание его штрих-кода и сравнение со штрих-кодом акцизной марки, считанным при отгрузке товара. Это необходимо для исключения возможности подлога товара.

В АКИТ рассчитывают, что легализация интернет-продаж приведет к появлению «белого» рынка алкогольной продукции, который в 2018 г. составит 3% от общего объема продаваемой в России алкогольной продукции.